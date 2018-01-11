縣市議員選舉 民進黨擴大提名

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中國時報
／台北報導

民進黨昨召開中執會，據轉述，選對會建議，今年六都議員選舉，除非選區有變動、席次增加或是2014年採開放參選之外，提名名額不得低於本屆提名名額，並會尊重民進黨市長提名候選人的意見；至於非六都議員的部分，民進黨以過半提名為目標，意謂著今年將擴大提名縣市議員名額。

上次中常會通過將成立縣市長初選協調小組，選對會召集人林錫耀昨報告指出，選對會授權兩位召集人依縣市分別籌組，初選督導小組則由中常委沈發惠擔任小組召集人，成員有黃承國、陳茂松、鄭宏輝、劉維鈞。

對於今年底的縣市議員選舉，黨內人士指出，嘉義市與上屆2014年ㄧ樣維持8席，基隆市因執政考量，加上婦女保障名額，由提名12席，增加至16席至17席；新竹縣在2014雖是開放，但最後登記為6席，此次擬提名15席；至於台東縣仍維持全開放，「就是怕找不到人而已。」

至於彰化縣黨部通過的彰化縣第一選區，應選13席，僅提名5席，地方黨代表大會要求改提名6席，在昨天中執會亦多有討論。新系、正國會等多位跨派系執委質疑提名5席過於消極，但綠色友誼常委陳勝宏，以及英系海派執委王定宇都主張應尊重地方意見，基於黨內和諧，黨主席蔡英文裁示，彰化縣提名名額，保留日後再議。

(中國時報)

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