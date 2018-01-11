台製機器人玩拼字 羨煞網友

2018年01月11日 04:09 中國時報 邱立雅／竹縣報導

全球最大的國際「消費性電子展（Consumer Electric Show，CES）」舉辦第51屆展覽，吸引超過150個國家4000家企業及17萬多名商務人士參與。工研院在經濟部技術處科技專案支持下，以8項AI創新研發成果搶進CES首度設立的AI專區展出，在1月9日到12日為期4天的展期中，於拉斯維加斯展場透過情境式互動體驗展覽，展現工研院整合大數據及AI人工智慧研發的智能系統整合實力。

工研院智慧視覺系統機器人開展即轟動，不僅吸引美國ABC News在開展首日搶先報導，向全美觀眾介紹工研院研發成果，前來採訪的記者雷貝嘉·賈維斯（Rebecca Jarvis）忍不住豎起了大拇指，並讚美工研院的智慧視覺系統機器人：「你太棒了，我應該先來練習的（You are pretty good，I should practice before I got here）。」

大秀8項AI成果

BBC更以臉書直播與智慧視覺系統機器人玩拼字比賽，吸引近10萬粉絲在線上觀看，網友深感驚豔，紛紛表示：「這個機器人實在太讚了」、「機器人訓練有素，令人印象深刻。」採訪記者Dave Lee盛讚「這大概是CES展覽這麼多展項中最吸睛的展出」，賽中他還邀請粉絲人數高達4000多萬名的BBC News臉書網友們一起提供即時拼字建議，引起熱烈討論與互動。

記者喊早該來練習

被智慧視覺系統機器人吸引來體驗的北美拼字大賽冠軍Will Anderson表示，機器人表現十分令他驚豔，和真人對賽不同的是，機器人具有強大的字庫，移動跟決定的速度，超乎預期地快速、精準，顯見工研院的人工智慧實力已相當成熟。

主辦CES展覽的美國消費技術協會（CTA）國際業務副總裁布萊恩．姆恩（Brian Moon）說道：「AI區是CES今年的重點，因為這是未來非常重要且前瞻的技術發展領域，所以我們特別注重此區的展覽呈現，非常感謝工研院在今年CES首度設立的AI區展出，幫展會大大加分。」

工研院副院長劉軍廷表示，這8項人工智慧系統架構成果更難能可貴的成功進駐CES今年首度設立的AI專區，包括剛獲得2018CES創新獎的智慧視覺系統機器人及隨手型智慧蔬果農藥檢測器外，還有電動車智慧能源系統、智慧城市安全及智慧生活等方面的AI創新成果。

(中國時報)