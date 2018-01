台製機器人玩拼字 羨煞網友

2018年01月11日 04:09 中國時報 邱立雅/竹縣報導

全球最大的國際「消費性電子展(Consumer Electric Show,CES)」舉辦第51屆展覽,吸引超過150個國家4000家企業及17萬多名商務人士參與。工研院在經濟部技術處科技專案支持下,以8項AI創新研發成果搶進CES首度設立的AI專區展出,在1月9日到12日為期4天的展期中,於拉斯維加斯展場透過情境式互動體驗展覽,展現工研院整合大數據及AI人工智慧研發的智能系統整合實力。

工研院智慧視覺系統機器人開展即轟動,不僅吸引美國ABC News在開展首日搶先報導,向全美觀眾介紹工研院研發成果,前來採訪的記者雷貝嘉·賈維斯(Rebecca Jarvis)忍不住豎起了大拇指,並讚美工研院的智慧視覺系統機器人:「你太棒了,我應該先來練習的(You are pretty good,I should practice before I got here)。」

大秀8項AI成果

BBC更以臉書直播與智慧視覺系統機器人玩拼字比賽,吸引近10萬粉絲在線上觀看,網友深感驚豔,紛紛表示:「這個機器人實在太讚了」、「機器人訓練有素,令人印象深刻。」採訪記者Dave Lee盛讚「這大概是CES展覽這麼多展項中最吸睛的展出」,賽中他還邀請粉絲人數高達4000多萬名的BBC News臉書網友們一起提供即時拼字建議,引起熱烈討論與互動。

記者喊早該來練習

被智慧視覺系統機器人吸引來體驗的北美拼字大賽冠軍Will Anderson表示,機器人表現十分令他驚豔,和真人對賽不同的是,機器人具有強大的字庫,移動跟決定的速度,超乎預期地快速、精準,顯見工研院的人工智慧實力已相當成熟。

主辦CES展覽的美國消費技術協會(CTA)國際業務副總裁布萊恩.姆恩(Brian Moon)說道:「AI區是CES今年的重點,因為這是未來非常重要且前瞻的技術發展領域,所以我們特別注重此區的展覽呈現,非常感謝工研院在今年CES首度設立的AI區展出,幫展會大大加分。」

工研院副院長劉軍廷表示,這8項人工智慧系統架構成果更難能可貴的成功進駐CES今年首度設立的AI專區,包括剛獲得2018CES創新獎的智慧視覺系統機器人及隨手型智慧蔬果農藥檢測器外,還有電動車智慧能源系統、智慧城市安全及智慧生活等方面的AI創新成果。

(中國時報)