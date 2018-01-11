校園網路砸百億 升速到G級

2018年01月11日 04:09 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部長潘文忠昨宣布，2018至2020年3年將投入101.7億元，全面提升中小學網路與資訊環境。未來，學生只要一個帳號，就可享受各縣市的學習資源；各級學校網路校務行政系統也進行整合，老師每年只要3月、9月上網填寫校務資料就好，徹底行政減量。

教育部昨召開「數位校園，智慧學習」記者會，潘文忠宣布，未來3年將投入101.7億元經費（含前瞻基礎建設88.8億元及年度預算12.9億元），改善校園網路環境，推動以數位科技創新教學應用及學生學習。

數位教學應用環境方面，教育部表示，配合2019年的12年國教課綱實施，2018年中小學所需要資訊科技教室可全面到位，2020年時，校園的主幹網路將全面升級支援Gigabit頻寬或光纖骨幹，各班級教室具備無線網路覆蓋率將達100％；同時，高中職對外連網109年將可100％升級具備支援Gigabit超頻寬的的介接能力。

過去各縣市均建置數位學習平台，不但資源重複投入，也造成學生、老師要在茫茫網海尋找適合自己的學習或教學資料。教育部因此進行整合，以教育雲端服務為基礎，建置數位教學創新整合平台，預計今年5月可望上線啟用。

潘文忠表示，這個整合平台包括「自主學習平台」、「課間系統平台」及「教學資源庫」等三大部分，並可經由系統紀錄學生學習歷程。透過這個平台，學生或老師一次性登錄後，就可享有整合全國22縣市的學習或教學資源，包括8000筆課程影片及51萬筆教材、教案與影音資料等。

過去中央、地方的統合視導、教育評鑑及民代隨時要資料，造成老師無時無刻在準備書面資料因應，行政負擔沈重，成為教育的一大問題。潘文忠表示，今年及明年將陸續完成各級學校校務行政系統的整合，老師只要在每年3月、9月將校務資料上傳就可以，各單位如需要基礎校務資料，直接由線上資料庫擷取。

(中國時報)