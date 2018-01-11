乾癬發作 病人全身都在發炎

醫師提醒，當乾癬患者的眼部出現紅腫、視力模糊時，便應適時就醫檢查。（倪浩倫攝）

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中國時報
／台北報導

40幾歲的陳先生，10幾年前罹患重度乾癬，近期因工作常熬夜加班，加上天氣急凍，不僅症狀變嚴重，眼球還出現恐怖的大片血絲，檢查發現是眼部葡萄膜炎。最新研究指出，有2成、約3萬人乾癬患者是罹患眼部葡萄膜炎的高危險群，最高機率達2.4倍，若不及時治療，易惡化成青光眼或白內障。

林口長庚皮膚科教授紀景琪解釋，乾癬不會傳染，是一種全身性皮膚發炎反應，體內免疫細胞因過度反應而讓皮膚發癢、脫屑，進而形成乾癬，此時不只皮膚「其實全身都在發炎」，包括主動脈、肝臟、血管、關節等，甚至包括眼部葡萄膜的血管，嚴重的話恐併發青光眼、白內障而失明。

林口長庚近期完成一項流行病學研究，透過分析全民健保資料庫中30萬筆、乾癬患者、正常人各半的資料，探討乾癬和眼部葡萄膜炎的關聯性。研究發現，重度乾癬卻未合併乾癬性關節炎，以及輕度乾癬且有合併乾癬性關節炎者，患眼部葡萄膜炎的機率是一般人1.42倍，重度乾癬又有乾癬性關節炎者則飆升至2.4倍，而上述這3群人共約3萬人。

這項研究計畫的負責人紀景琪說，乾癬性關節炎多發生在手指腳趾，因指頭的軟組織會腫大，也被稱作「香腸指」，若不積極控制病情，可能會惡化到關節變形，嚴重影響生活功能。

前述40幾歲的乾癬患者陳先生，因併發左眼葡萄膜炎，眼睛出現大片血絲，幸及時就醫而救回視力。紀景琪說，若是眼部葡萄膜前端的血管發炎，因為靠近瞳孔和水晶體，很容易被發現，但發炎的血管若在後端，外觀較難看出；他提醒，當乾癬患者的眼部出現紅腫、視力模糊時，便應適時就醫檢查。

(中國時報)

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