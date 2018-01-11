日全食月影 快如超音速戰艦

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中國時報
／台北報導

去年8月21日橫跨全美國的日全食，除了吸引全球民眾爭相目睹，中央大學太空所教授劉正彥團隊更把握機會，領先全球並首度發現，日全食的超音速月影，在離地表300公里的太空電離層中引起音爆，形成前所未見的音爆「艏震波」，而這項科學成果獲刊於在最新一期國際期刊《地球物理研究通訊》(Geophysical Research Letters)。

這次發生在美西時間2017年8月21日上午9時30分的日全食，所引發的超音速月影，始於美國奧勒岡州，並向東行經全美國大陸而引發，隨後直接在北美電離層中，產生音爆「艏震波」；劉正彥表示，由於月影和電離層全電子含量的「艏震波」，出現時間完全沒有延遲，證實為首次發現的音爆證據。

劉正彥進一步指出，「艏震波」是船隻前進時，船頭頂起浪花，並於兩側引起整齊之弓或V字型波浪，早在1970年代，科學家就大膽預測日食月影會產生「艏震波」，但受到當時科技條件限制，都無法看到。

劉正彥團隊利用美國2200個全球導航衛星系統，透過地面接收機記錄，建構出高時空解析度影像，觀察到2017年日食對太空電離層的影響，從而發現日食的月影，猶如一艘超音速戰艦，以每秒1100至700公尺的速度，疾駛於美國大陸上方的太空之中，在電離層中引起音爆，形成類似V型的大波紋向兩邊劃開。

2009年7月22日東亞發生日全食時，劉正彥團隊便在大氣層，首次觀看到月影引發重力波的「艏震波」，他形容這是「狹縫中的觀測」，因當時行經日本與台灣的區域，地面GPS接收機較少，較不易大規模和長期詳細觀測，但突破性之成果依然受到全球很大的關注，除刊載在《地球物理研究通訊》期刊外，還吸引Discovery等8家媒體與雜誌報導。

(中國時報)

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