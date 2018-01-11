2018年01月11日 04:09 中國時報 黃繡鳳 文／

在「大台中房市交易動態資訊平台」成立滿周年時，正心不動產估價師聯合事務所結合台中市仲介、地政士和代銷公會，簽署合作備忘錄，進行一條龍的市場資訊整合。

此次一條龍的市場資訊整合，各成員均有其產業優勢。不動產仲介掌握中古屋成交行情、不動產代銷業清楚預售屋及新成屋的推案情形，至於地政士則擁有第一手交易移轉資訊。

而估價師也能以公正客觀第三人的立場，進行大數據資料交叉比對分析，讓廣大民眾獲得最新、最快速及最真實的不動產交易資訊。

台中市不動產仲介公會理事長吳本源表示，房地產交易金額龐大，所牽涉的法規與稅制眾多，過去有關房市資訊如屋齡、地段、坪數大小等等過於分散，未經綜合分析解讀，只能單純反映漲跌。

他說，網路活絡，客戶有時還比從業人員了解房市資訊，從業人員更需要以專業的精神，解讀交易資訊、市場價格，培養出對於房市變動的敏銳嗅覺。

他認為，未來該會期待透過大台中房市交易動態資訊平台，憑藉專業人士的分析，獲得精確的房市資料，協助從業人員建立公信力與專業度。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔也指出，該平台有3項的優勢，第一針對全台中市房屋及土地進行價量分析，並依各行政區、建物類型、使用地類別分項說明，包含2年內的新成屋市場，做全面性的數據解讀，有別以往只有艱深不易懂的圖表。

第二各行政區單價(大樓、華廈、公寓)及總價帶(透天厝)以「五分位」及盒鬚圖分析該區不同價位的區間落點；第三提供短期(月報)、中期(季報)及長期(年報)之內容，彙整房產大記事、重要房市經濟指標，隨時掌握在手。

至於，台中市不動產代銷公會理事長林傳傑則強調，台中市躍升為全台第二大城市，許多重大建設陸續推動完成，2018年預估建築業推案量可達1,200億元，房市已呈現「量增、價平，緩步打底回升」的整理格局，「以價換量」的趨勢不變。

他說，代銷業位處預售、新成屋銷售第一線，近來各個案場來客組數稍有增加，特定個案消費者也較有意願出價。

他認為，今年上半年應以首購族為主，小坪數、低總價較受消費者青睞，「買得起、住得好、付得輕」成為最受歡迎的主流產品。

另外，台中市地政士公會理事長周永康則指稱，房地產資訊來源多元且龐雜，雖然政府每月定期提供公開資料供民眾瀏覽，但數據卻缺乏專業人士解讀，造成客戶一知半解的情形。

他期盼透過此平台，義務性提供客戶「知」的服務，並不定期的針對房市法令政策做分析，以建立不動產業界最貼近消費者的互聯網。

(中國時報)