照屋勇賢開展 樹木躍然紙上

日本藝術家照屋勇賢擅長用紙袋、紙筒和紙盒創作，雕出一棵棵充滿生命力的樹木。圖／黃繡鳳

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中國時報
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環保意識不斷抬頭，資源回收再利用成為潮流，日本藝術家照屋勇賢更透過紙袋、紙筒和紙盒創作，雕出一棵棵充滿生命力的樹木。

照屋勇賢作品受到國際間廣泛收藏，包括紐約古根漢美術館、紐約現代美術館、倫敦沙奇畫廊、東京森美術館、華盛頓西雅圖博物館、柏林霍夫曼收藏、沖繩美術館等。

目前也在法國梅茲龐畢度中心展出「日本的下一步：1970年來當代視覺藝術與文化」。

照屋勇賢善於使用大眾消費性物件進行創作，藉此表現對自然關懷的議題，與陸府生活美學教育基金會的理念十分契合，特地邀展，這也是照屋勇賢第一次在華人地區舉辦大型展覽。

此次展覽除了照屋勇賢的既有創作品之外，陸府還特別委託照屋勇賢製作了3件以陸府社區樹木為主題的作品，分別是陸府「觀止I」的樟樹、陸府「原森」的楊梅樹、以及陸府「植深館」內的宜梧樹。

其中，位在陸府「觀止I」入口處的樟樹，屬於台灣原生種樹木，曾經是古代宮廷、殿堂喜歡選用的樹種，是相當珍貴的樹材。陸府建設特別為觀止社區植入這棵象徵長壽吉祥的樟樹，希望帶給住戶們好預兆。

除了紙袋作品外，照屋勇賢還利用紙幣、報紙進行創作，其中錢幣塔便是利用美金紙鈔雕成的「紙樹」，金錢與自然的結合對比特別耐人尋味，似乎也透露出反對過度消費的意涵。

另外，照屋勇賢的「和服系列」創作也來自於對家鄉沖繩的記憶，以及在西方社會下的影響。以沖繩獨有的紅型絹印和服(Bingata)，交織印染著軍事戰爭符號，包含跳傘、軍事飛機等，象徵美麗與恐懼相互並存。

照屋勇賢與當地沖繩工房合作，學習傳統紅型染，創作出這獨有的和服作品。他表示，並不是透過「和服作品」去批判或扭轉任何事物，而是想傳達出沖繩的現今狀態與自我身分認同。

(中國時報)

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