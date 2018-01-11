國際級綠色建築 磐鈺雲華上梁

2018年01月11日 04:09 中國時報 黃繡鳳 文／

由磐鈺建設攜手新加坡WOHA建築事務所，興建的「磐鈺雲華」大樓，歷經5年的規畫、施工後，5日舉行上梁典禮，正式宣示這棟國際級綠色建築即將和台中市民見面。

磐鈺建設董事長張大方指出，「磐鈺雲華」個案是台灣第一棟真正由外而內全部由新加坡WOHA設計的建築，其綠覆率超過260％、19座空中立體花園、公益商圈旗艦店面前所未見。

他說，為求開創性，一切設計與技術、施作圖面，甚至是模型，完全遵照新加坡原裝原形輸入，上梁，也證明磐鈺建設有能力做到世界級標準。

張大方表示，磐鈺建設吸取WOHA嶄新國際團隊視野，挑戰台灣法規侷限，宣告台中豪宅走入2050時代。

他說，2年多來，公司積極克服與新加坡空間、時間和語言的距離，並邀集逢甲建築學院專家學者密集會議，並成立綠研樹醫生部門，加上磐鈺規畫設計部與工務部全力配合，整合多達上百種專業範疇，才能順利完成上梁任務。

張大方表示，2016年台南地震後，磐鈺於7天內決定再次升級「磐鈺雲華」結構強度，採用「隔層續接鋼筋綁紮工法」進行地下基礎的結構工程，自行吸收建材、人事及工程延期的成本，並迅速舉辦客變說明會，堅守品質的決心撼動同業。

張大方還親選台灣竹，將梁包妥，帶著使命前往新加坡，正式授梁給WOHA 創辦人黃文森建築師，感謝他的付出。5日上梁時，再由建築師黃文森攜梁出席典禮。祈願土地常青，生機旺盛，環境永續，宣示出建築家實踐社會責任的決心。

(中國時報)