悅寶旺結合竹產業 打造文創宅

2018年01月11日 04:09 中國時報 黃繡鳳 文／

寶旺建設結合在地土地意象與休閒度假氛圍，打造出部子地區第一棟文化創意住宅大樓「悅寶旺」。

寶旺建設總經理劉明宗表示，每塊土地都有一段可貴的故事，可以轉化成個案的建築語彙或精神，讓土地記憶穿越時空重新被認識，並用建築記錄下來。

因此寶旺建設開始了尋找土地記憶的開端，希望將每棟建築所在的土地記憶得以傳承與延續，也讓寶旺的建築都有各自的故事與表情，每個個案皆是原創作品。「悅寶旺」在經過一連串的田野調查後，藉由大坑地區過往的竹筍產業歷史，以竹子作為設計發想。

從建築外觀金屬飾板、各戶觀景陽台以錯位及無框玻璃欄杆表現竹子虛空有節的意象，店舖上方透空雨遮造型表達了竹節剖面的表情。

另外，二丁掛選擇直貼、社區大門把手設計、室內設計到玄關門造型，都圍繞著竹子的意象，開啟了建築融入文化創意的新領域。

建築外觀的大型金屬飾板與直貼二丁掛，將竹子的圖騰清楚地烙印在建築立面上；清水模面的自然立體外觀與跳島式的觀景陽台，更為建築帶來立體的森林意象。

把家輕輕放在大自然中，並和諧地與環境對話，於是「悅寶旺」打造出生態工法與英式人行道鋪面，景觀環境也採用無花台的大規模覆土與植栽設計。

劉明宗表示，「悅寶旺」景觀中的任何一株花草，尤其是人行道鋪面磚縫中自然生長的草，都傳達出建築應該隱身在大自然環境之中的綠建築理念。 走在社區景觀水道旁，從耳邊傳來涓涓的流水聲，不禁讓人放鬆心情，彷彿住在森林中；「悅寶旺」利用公私領域及周邊環境的整合，營造出都會中難得的寧靜生活。

(中國時報)