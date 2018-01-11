逢甲商圈夯 金店面買氣不墜

住商不動產中區協理賴萬強調，低利時代，具收益性的不動產仍是理想的投資標的。圖／黃繡鳳

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中國時報
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依據內政部實價登錄近期揭露資料，去年8月分有一筆位於逢甲商圈的店面交易，每坪單價300.1萬元，總價達1億2300萬元，是去年商圈交易最高價格。

綜觀逢甲商圈店面近年來交易行情，以2014年每坪513.5萬元最高。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，逢甲商圈建物屋齡多在40年以上，且幾乎都有增建、改建，實際建物坪數跟謄本登記多有落差。因此就算土地上有建物，店面交易以地坪為計算基準，而觀察商圈交易排行，總價破億元不在少數。

今年這筆交易總價也破億元，可見逢甲商圈仍具潛力。另一方面，也可觀察到利率維持在低檔，使得高資產族群對於投資收益型店面依然熱中，精華區商圈的店面買氣不墜。

她認為，相較於台北市商圈受觀光人潮影響，台中著名商圈交易火熱，且總價動輒上億元，資金規模不輸北部一線商圈店面。

另外，大家房屋西屯逢甲加盟店店東詹豐澤也指出，逢甲商圈最熱門的地段是由文華路、逢甲路、福星路所圍成的三角區塊，此區開價在地坪單價800～1000萬元，成交價落在500～600萬元，至於店租，1坪約1萬元，故投報率至少2.4～3.0%。

值得一提的是，由於逢甲商圈店面單價、總價都高，買方多不是本地人，大部分是台北來的買家。此外，商圈店面釋出非常稀少，通常是屋主有大筆資金運用上的需求，否則不輕易出售，一旦有釋出，很快就有買方接手。

住商不動產中區協理賴萬強調，如今市場維持低利，就算升息也是緩步進行，因此將資金放於銀行難抗通膨，對於保守型投資人來說，具收益性的不動產是理想的投資標的，這也是人潮豐沛的商圈店面買氣不墜，仍是高資產客戶的最愛。

(中國時報)

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