憂貧老逾4成認退休金不夠用

2018年01月11日 04:09 中國時報 孫彬訓 ／台北報導 ／台北報導

受到年金改革沸沸揚揚影響，最新「2017施羅德全球投資人大調查」的結果顯示，超過4成（43％）台灣人認為退休後的收入不足以支應舒適的生活，遠高於全球平均的28％。擔心老後變窮，台灣人不再指望政府、企業，而多數人將投資理財視為救星，希望靠投資收益來彌補收入不足。

為退休理財 冠全球

有高達90％尚未退休的台灣投資人在該調查中表示，投資理財的首要目的是為退休生活做準備，比重之高，與泰國雙居全球之冠；已退休的台灣投資人中，也有76％將養老視為投資首要目的，同樣高於全球平均的66％。

台灣人所以如此重視投資理財，來自於國人認為退休金必須靠自己準備。根據調查，詢問台灣投資人退休後的收入來源為何，會發現台灣人認為近一半（48％）來自投資理財或儲蓄，同時，依據其估算，企業、政府占退休後收入比重僅達30％。

施羅德投信業務行銷長謝誠晃分析，近年可看出國人已有危機意識，國人視投資理財為彌補收入缺口的關鍵。台灣人對退休金不足的焦慮也反映在延後退休。根據調查，目前尚未退休的台灣投資人預計自己的退休年齡（62歲）會比期望值（58.8歲）晚。

而在完全退休前會有3年左右的時間會安排兼職，並且有43％的人認為退休後的收入不足以支撐舒適的退休生活，比全球平均的28％高出許多。

退休前3年多會兼職

施羅德投信指出，投資人在準備退休理財時，可使用「SET」心法，S指「Stage」，即不同階段要有不同規劃。依據退休階段設立不同目標，離退休愈遠，愈需要積極累積資本，建議選擇具成長潛力的市場，隨著退休日期逼近或已退休，就要追求穩定現金流、規避市場波動。E則是「Enhance」（強化收益），想累積更多退休金，就要盡可能提高收益；最後T指「Target」（目標到期債券投資策略），因為目標到期債券的投資策略回歸債券投資本質，投資人只要耐心持有至到期，不僅在投資期限內可以領息，持有至到期日後，也能依約定拿回屆時的淨資產。

(中國時報)