多元債券ETF基金 選擇更靈活

2018年01月11日 04:09 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

2018新春元大投信再打頭陣，今以多元債券ETF傘型基金開場，募集包含元大投資級公司債(證券代碼00720B)、元大中國債3-5(00721B)、元大美債1-3(00719B)，提供投資人更多投資收益選擇。

元大投信執行副總黃昭棠指出，過去債券被視為大型機構法人的投資工具，但元大投信開啟國內債券ETF新紀元，就是想讓一般投資人，可以在台灣證券交易所買賣債券ETF，具備方便操作、快速布局、成本較低的特色，已成資產配置中固本收息的金融商品之一，預期今年債券ETF檔數將持續增加，類型也將趨向多元化發展。

根據台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心的統計至去年底的資料顯示，國內有17檔債券ETF掛牌，規模達新台幣377.46億元，其中，元大債券ETF總規模最大，占比68.78%；產品線從長天期美債ETF，延伸至美國短債、投資級公司債、中國國債及政策性金融債標的都有，投資人可藉以參與匯率、債券資本利得，並有享有利息收益，還可參考ETF各產品收益分配時間，打造自己的收益來源。

元大基金經理人張勝原表示，債券種類主要分為政府公債、投資等級債、綜合債、新興市場債、高收益債等，投資等級債表現介於美國公債與高收益債之間，受景氣擴張與收縮影響性較低，適合長期投資人持有。

元大中國債3-5ETF為國內首檔投資人民幣債券ETF，專注於3到5年期大陸國債與3家政策性銀行，包括中國國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行的債券ETF，標普信評達A+，為大陸境內債券信評最高的資產。

至於美國政府債券市場，元大投信推出元大美債1-3年ETF，透過持有短年期美國公債，提供投資人作為免換匯，又能快速參與美元升值的投資工具。

(中國時報)