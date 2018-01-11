衝北韓來 美研發低當量核彈頭

2018年01月11日 04:09 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

英國《衛報》9日報導，美國五角大廈計畫於月底公布8年來第一份《核武態勢評估》報告，將放寬核武使用限制，並為三叉戟飛彈量身研發威力較小、較「可以使用」的核彈頭。專家說，川普政府的新核武政策比前朝「鷹派」許多，這麼做旨在警告北韓勿挑起核戰，加大對金正恩的武力威嚇。

放寬核武使用限制

新《核武態勢評估》報告（Nuclear Posture Review）預計在美國總統川普1月底發表國情咨文以後公布。不過報告內容提前將近一個月走漏，又逢南北韓舉行破冰會談。鑒於北韓近年核武和長程飛彈能力突飛猛進，外界認為這消息帶有嚴重警告北韓的意味。這份報告非常看好改良版的三叉戟2型D5潛射飛彈，因為配備核彈頭的當量少於正規彈頭，倘若朝鮮半島發生衝突，一般認為是嚇阻金正恩最好的戰略武器。川普以前警告北韓時就曾經提及，美國已經在朝鮮半島周邊部署了威力強大的潛艇，如果裝置在如俄亥俄潛艇中，將能夠有效的摧毀北韓的核武設施或統治中樞，而不會造成如使用一般核武導致大量平民傷亡的結果。

曾任歐巴馬武器管制與核不擴散特別顧問的沃夫史塔說，報告談及放寬美國動用核武的條件，包括用來應對造成大量死傷的非核武攻擊，或者轟炸重要基礎建設、核武指揮與控制基地。沃夫史塔讀過該報告的最終草稿。他說，報告作者透露「他們想要向北韓等敵對國家發出明確的威嚇訊息。只要他們有任何動用核武的意圖，將惹來嚴重的後果」。

反對者憂更易核戰

沃夫史塔認為，雖然最終版報告草稿已經刪去很多極端建議，「但還是很糟糕。（五角大廈）需要研發兩種新型核武，來證明自己所謂的威嚇不是說著玩」。《衛報》指出，歐巴馬政府試圖縮小核武在國防扮演的角色，川普政府則採取更加鷹派的立場。武器控制倡議人士曾對這項製造威力較小但「較可以使用」的核武提出異議，認為這樣更容易導致核子戰爭。更何況美國總統川普個性衝動，之前才反嗆金正恩說「我的核彈按鈕更大顆」，一副準備和北韓對決的態勢。

總部位於華盛頓的「軍備控制協會」主席金波批評，美國決為核武軍火庫添加新武器的作法「危險且帶有冷戰思維」，「較能使用的核武可增強嚇阻力，這種論調毫無根據」。

(中國時報)