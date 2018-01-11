文在寅願見金正恩 不放寬制裁

2018年01月11日 04:09 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓總統文在寅10日舉行新年記者會，表示希望在他的任期內能解決北韓核武問題，不急於南北韓統一。儘管兩韓破冰，召開2年多來第一次的部長級會議，但他仍暫不考慮單方面放寬對北韓的制裁。此外，他也將兩韓恢復會談歸功於美國總統川普，感謝他做出巨大貢獻。至於他和北韓領導人金正恩的峰會，他說只要時機與條件成熟，隨時可以登場。

文在寅寄望平昌冬奧成為實踐朝鮮半島和平的契機，不過強調要實現這個目標不能光靠對話，制裁是手段之一。鑑於這次談判無核化未有進展，南韓暫不考慮單方面放寬對平壤的制裁。若北韓再次挑釁，會與國際社會同步強力制裁北韓。

但他也進一步釋出善意，稱兩韓可舉行任何形式的對談，若條件成熟，他願意和金正恩舉行高峰會。至於美國總統川普邀功，稱南北韓暌違2年多恢復對話是他所促成的，文在寅也不吝向川普表示感謝，讚他貢獻良多。

文在寅在記者會上強調，他並不急於兩韓統一，而是希望在總統任期內，優先解決北韓核武問題、鞏固朝鮮半島和平。兩韓至今舉辦過2次高峰會，分別在2000年與2007年。2008年保守派李明博上台後，改採親美反朝戰略，對北韓立場強硬，讓兩韓關係倒退甚至破裂，直到自由派文在寅上台後才又出露出曙光。

針對南北韓恢復對話，美智庫外交關係協會（CFR）美韓政策計畫主任史奈德（Scott Snyder）認為，這讓孤立的北韓打開對外溝通的管道，也讓南韓平昌冬季奧運得以順利舉行，但能否促進和平與安全，仍是未知數。畢竟最大變數還是美國與南韓恢復軍演以及北韓繼續飛彈試射或核試。另一位專家美國企業研究所（AEI）北韓問題研究員艾伯斯達特（Nicholas Eberstadt）說，這是金正恩非常聰明的一招。他說，若北韓能讓美國、南韓聯盟出現裂縫，北韓就可爭取到更多空間與時間達成核計畫目標。

(中國時報)