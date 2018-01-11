美售日４枚新型攔截飛彈

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中國時報
／東京10日電

美國國務院通過對日本輸出彈道飛彈防禦系統用的「SM3 Block 2A」新型攔截飛彈，這是美國首度許可SM3 Block 2A出口，也是川普政權對日軍售的第一波。日本擬部署在神盾艦或「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統上。

SM3 Block 2A是美日自2006年度起共同開發的攔截飛彈，美國國務院首度許可此飛彈出口，並已通知美國國會。國務院強調，「盼能對提高日本海上自衛隊的防衛能力做出貢獻。」

日媒報導，美國將輸日的是4枚SM3 Block 2A和4架Mk29發射機，總售價達1億3330萬美元（約台幣397億元），售價包含部署時美國提供的技術支援等費用。

SM3 Block 2A中覆蓋彈頭的前端頭錐部分以及兩段式的火箭引擎等採用的是日本的技術。無論飛行速度和攔截範圍都比目前日本採用的Block 1A提高許多，可攔截高速飛行的洲際飛彈（ICBM），也可裝在自衛隊的護衛艦和陸基神盾系統上。美國飛彈專家指出，SM3 Block 2A使飛彈防禦系統的能力大幅提高。

北韓加速研發核武、飛彈，促使川普政權要求日本多採購美國製武器軍備，SM3 Block 2A輸日算是美國軍售日本的第一波。除SM3 Block 2A之外，日本還考慮追加採購引進1座售價約1000億日圓（約台幣267億元）的陸基神盾系統，以及最新的F35匿蹤戰鬥機。防衛省為加快引進「陸基神盾」的速度，已在2017年度的修正預算案中，編列了調查費及基本設計費等約28億日圓，2018年度預算案中則追加編列了7億3千萬日圓，預定2023年度起開始運用。

現在日本自衛隊的飛彈防禦系統分為，由海上自衛隊的神盾艦發射海基「標準三型」（SM3）飛彈在大氣層外攔截敵方飛彈，若攔截失敗則由陸基「愛國者三型」（PAC3）飛彈在離地10幾公里處擊墜，加上「陸基神盾」的話，便可形成3段式的飛彈防禦網。

(中國時報)

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