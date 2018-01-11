南韓要求為慰安婦道歉 日大反彈

2018年01月11日 04:09 中國時報 黃菁菁 ／東京10日電 ／東京10日電

南韓總統文在寅要求日本為慰安婦問題道歉，日本政府強烈反彈，並再度強調立場不變。日本官房長官菅義偉10日在記者會上表示，「南韓要求進一步的措施，我國完全不能接受，期盼南韓能確實履行協議。」「即使是政權輪替，也應該負起責任履行（協議），這是國際社會共通的原則。」《讀賣新聞》報導，日本首相安倍可能因此事而取消出席平昌冬季奧運開幕典禮的計畫。

南韓9日公布日韓慰安婦協議的新方針，承認日韓協議是正式的官方協議，將不要求日本重新談判，但日本為設立「和解與療癒財團」提供的10億日圓資金，將由南韓政府全額負擔。

南韓此舉一方面是為了顧慮國內的輿論民情，給南韓國民製造政府積極解決人權問題的印象，一方面是為了避免與日本關係決裂。但日本政府強調，「慰安婦問題已達成最終且不可逆（轉）的協議，完全不接受任何南韓要求的進一步措施」。

南韓總統文在寅10日在青瓦台（總統府）舉行的新年記者會上，被問及日韓協議新方針時表示，「日本承認真相，向受害者真心的道歉，並以此為教訓，與國際社會一同努力，才是慰安婦問題的解決之道。」

文在寅還指出，「南韓前政權用交換條件的方法排除受害人，謀求解決之道的作法本身就是錯誤的。」他要求日本政府真心道歉並採取追加措施。

日本政府自去年5月文在寅上台後，便透過各種層級要求南韓履行協議。北韓核武、飛彈問題日漸嚴竣，日本極力想避免日韓關係惡化，但南韓此次的作法使日本政府內感到十分失望，認為已無法與南韓建立信賴關係。

《讀賣新聞》報導，南韓邀請安倍2月赴南韓出席平昌冬季奧運的開幕典禮，日本已開始考慮拒絕。日本政府高官表示，「南韓到處都設了慰安婦像，首相此時若為了奧運訪韓會吃不消的。」

(中國時報)