南韓要求為慰安婦道歉 日大反彈

日韓慰安婦爭端再起！日本威脅，首相安倍可能取消參加南韓平昌冬奧開幕式的計劃。圖為南韓大批群眾在首爾日本大使館前示威，要求日本誠心道歉，歸還日本和前政府達成協議所賠償的10億日圓款項。（法新社）

友善列印
中國時報
／東京10日電

南韓總統文在寅要求日本為慰安婦問題道歉，日本政府強烈反彈，並再度強調立場不變。日本官房長官菅義偉10日在記者會上表示，「南韓要求進一步的措施，我國完全不能接受，期盼南韓能確實履行協議。」「即使是政權輪替，也應該負起責任履行（協議），這是國際社會共通的原則。」《讀賣新聞》報導，日本首相安倍可能因此事而取消出席平昌冬季奧運開幕典禮的計畫。

南韓9日公布日韓慰安婦協議的新方針，承認日韓協議是正式的官方協議，將不要求日本重新談判，但日本為設立「和解與療癒財團」提供的10億日圓資金，將由南韓政府全額負擔。

南韓此舉一方面是為了顧慮國內的輿論民情，給南韓國民製造政府積極解決人權問題的印象，一方面是為了避免與日本關係決裂。但日本政府強調，「慰安婦問題已達成最終且不可逆（轉）的協議，完全不接受任何南韓要求的進一步措施」。

南韓總統文在寅10日在青瓦台（總統府）舉行的新年記者會上，被問及日韓協議新方針時表示，「日本承認真相，向受害者真心的道歉，並以此為教訓，與國際社會一同努力，才是慰安婦問題的解決之道。」

文在寅還指出，「南韓前政權用交換條件的方法排除受害人，謀求解決之道的作法本身就是錯誤的。」他要求日本政府真心道歉並採取追加措施。

日本政府自去年5月文在寅上台後，便透過各種層級要求南韓履行協議。北韓核武、飛彈問題日漸嚴竣，日本極力想避免日韓關係惡化，但南韓此次的作法使日本政府內感到十分失望，認為已無法與南韓建立信賴關係。

《讀賣新聞》報導，南韓邀請安倍2月赴南韓出席平昌冬季奧運的開幕典禮，日本已開始考慮拒絕。日本政府高官表示，「南韓到處都設了慰安婦像，首相此時若為了奧運訪韓會吃不消的。」

(中國時報)

美售日４枚新型攔截飛彈

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。