陸給蔡英文出難題！薄瑞光談M503：政治非關軍事

2018年01月11日 04:09 中國時報 劉永祥 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸日前啟用M503北向航路及三條銜接航路，台灣政府強烈反彈，並稱此事攸關國安。前美國在台協會（AIT）主席薄瑞光華府時間9日表示，陸方的行動引起麻煩，不應發生，但以他非專家的觀點看來，此次紛爭「更多是一個政治議題，而不是軍事議題」。

薄瑞光指出，陸方明顯是給蔡英文政府出難題，但從軍事或安全的角度來看，M503先前已開放一個方向飛航，「我有點難以理解，為什麼飛另外一個方向那麼重要？」他強調，這是一個不受歡迎、沒有助益的政治動作，但不認為是一個軍事行動。

單方面行動有損現狀

威爾遜學者中心9日舉辦「東亞安全挑戰」研討會，薄瑞光應邀出席，會後媒體詢問M503問題，他先是表明對M503航路不作評論，隨後指出，兩岸在兩年前針對這條航路達成協議，同意從北往南飛，但不從南往北飛，是一種妥協；現在北京啟用雙向航路，原來協議不再有效。

薄瑞光認為，大陸方面決定採取這個行動很明顯是要發送訊息，表明他們不願意與蔡政府討論嚴肅的問題，這就是問題所在。他稱，在美方看來，這是單方面採取行動，有損現狀和穩定，是不好的行動。

被問到美方是否應該擔憂，薄瑞光說，他不能代表美國政府說話，只是提出個人疑問，但發出疑問並非說這是好事或壞事。他認為，這不應當發生，「它顯示是退步，是引起麻煩的方式」。

美國前副助理國防部長鄧志強也說，「我感覺，軍事影響有限，主要是政治影響」；不能替北京說明其目的，但他也覺得這主要是政治議題，而不是軍事議題，希望台北和北京能找到解決辦法。

陸認定蔡朝台獨前進

此外，去年12月6日到16日，美國外交政策全國委員會（NCAFP）由薄瑞光率團，分別訪問台北、北京及首爾。參訪報告提到，台北及北京都不覺得兩岸關係具有急迫性，但陸方人士認為，蔡總統正緩步推動、持續朝台獨的最終目標前進。雖然中共總書記習近平沒有提出時間表，統一仍是大陸緊要的優先事項。

報告也談到大陸對台灣採取「軟硬兼施」策略，以優惠條件吸引台灣優秀青年赴陸的同時，硬的部分也變得更硬；除軍機密集繞台，台灣也擔心帛琉及宏都拉斯等邦交國可能投入北京懷抱。台灣方面擔心川普政府減少對拉丁美洲及南太平洋的援助，可能讓北京趁虛而入。

(中國時報)