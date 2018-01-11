共軍演訓 最強戰機殲-20亮劍

2018年01月11日 04:09 中國時報 李文輝／綜合報導

中共軍方繼《繞島巡航》後，再度公布《為勝戰起飛》影片，影片中大秀各類戰機演訓畫面。 （摘自網路）

新年伊始，大陸人民解放軍空軍大灑熱血，繼《繞島巡航》後，再推新時代練兵備戰宣傳片《為勝戰起飛》，片中從北國雲天到南部疆域，從華東機場到雪域高原，以第五代重型隱形戰鬥機殲-20展翅、轟-6K戰略轟炸機夜訓為重心，展現一大批自製新型戰機捍衛空防，強調「升空就是作戰、起飛就是迎敵！」搭配背景音樂《我站立的地方是中國》，震懾人心。

陸媒報導，隨著突破第一島鏈的《繞島巡航》宣傳片受到歡迎，共軍空軍官方微博「空軍發布」9日再推《為勝戰起飛》宣傳片，在4分19秒的實戰化軍事訓練影片中，殲-20、運-20、殲-16、殲-10C、殲-11B和轟-6K等大陸自製新型戰機，一一亮相，尤其是轟-6K夜訓以及戰機空中加油等畫面，更是少見。

「升空就是作戰、起飛就是迎敵！」《為勝戰起飛》片中強調，在新時代中共黨的強軍思想指引下，共軍空軍實戰實訓、按綱施訓，殲-20開展超視距空戰等科目訓練，運-20轉戰高原機場遠端投送，轟-6K夜間緊急出動張弓搭箭，殲-16、蘇-30、教-10同場起飛同步實訓，殲-11B大機群遠程機動、體系對抗，殲-10C等多型戰機駐訓高原礪劍雪域，「王海大隊」所在旅新年首飛就進行對抗空戰。走實訓之路，練勝戰之功，空軍實戰化軍事訓練再出發，在常態中常備。

報導表示，該宣傳片中新型戰機振翅奮飛，以戰鬥姿態翱翔空天。背景音樂《我站立的地方是中國》，以抒情和激情相結合，表達對強國強軍的自信、對新時代使命責任的擔當。

(中國時報)