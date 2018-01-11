184架空巴訂單百億美元 陸送馬克宏大禮

法國總統馬克宏訪陸行，成果豐碩。除與大陸國家主席習近平共同簽署《中法聯合聲明》，雙方還就朝核、氣候變遷等27項議題達成共識。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

法國總統馬克宏為期3天訪陸行，可謂成果豐碩。馬克宏除與大陸國家主席習近平共同簽署《中法聯合聲明》，就朝核、氣候變遷等27項議題達成共識，陸方還同意向空中巴士採購184架A320客機，送馬克宏一份大禮。

馬克宏訪問大陸，不只期望中法關係全面提升，更尋求兩國經貿關係能朝更緊密、平衡方向邁進，以扭轉法國與大陸貿易逆差高達300億歐元窘況。

馬克宏訪問大陸前，就曾傳出北京有意向空巴採購百架飛機的消息，而據路透報導，馬克宏在大陸訪問期間表明，「184架A320訂單很快就會拍板定案」；甚至直言，他本人已經跟習近平確認過。

馬克宏指出，「未來數周或數個月，我們也有出售A350、A380等中程和大型飛機的雄心壯志」；陸方也向他保證，會尊重空巴和波音間的市占率均等情況。如按市場行情計算，184架A320訂單，至少百億美元。

此外，馬克宏9日與習近平會談後，兩人共同簽署《中法聯合聲明》，就27項議題達共識，包括中法會堅持建設開放型世界經濟，反對一切形式的保護主義。

聲明還提到，中方支持「歐洲一體化」，繼續與法方推動落實《中歐合作2020戰略規畫》。法方同意堅持「一個中國」原則，兩國在相互尊重彼此主權與領土完整、重大利益和自主選擇發展道路的基礎上，繼續深化中法全面戰略夥伴關係。

談及朝鮮半島問題，兩國堅持以半島無核化為目標，中法籲北韓履行其國際義務，並以完全、可核查方式放棄其核導計畫。

值得一提的是，馬克宏在與習會談後坦言，目前為止，歐洲各國面對經濟巨人─大陸，經常「各自為政」，缺乏協調，不是表現太過開放就是太過保守；「必須在歐洲層面上有一個協調一致的立場」。

(中國時報)

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