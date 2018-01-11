台旅會北京辦副主任 黃桂珠履新

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中國時報
／北京報導

兩岸關係雖然在政黨輪替後陷入低迷，然而懸缺三個月的台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）北京辦事處副主任一職，近日由花東縱谷國家風景區管理處副處長黃桂珠接任，並於日前正式赴京履新。此人事遞補也意味，台旅會擔任兩岸旅遊橋梁的服務角色仍正常運作。

交通部觀光局旗下的民間辦事機構台旅會，是為了推動兩岸旅遊事務而設置，台旅會北京辦前副主任江志端去年9月卸任回台，交通部近日拍板，由花東縱谷國家風景區管理處副處長黃桂珠接替。她已於8日晚間抵達北京，走馬上任。

黃桂珠在觀光局各處室歷練豐富，目前為簡任10職等常任文官，先後擔任祕書室、業務組、企劃組科長，特別是在國家風景區有7年工作經驗，因此無論是與旅遊業者打交道、觀光政策規劃、景區管理以及第一線面對遊客都相當嫻熟。

她10日受訪表示，將以「人親」二字推展服務，讓台灣人到大陸有親近之感，大陸朋友想要諮詢台灣旅遊，台旅會更會用親切的態度服務，希望讓更多大陸民眾瞭解台灣之美。

如何推廣台灣旅遊，黃桂珠表示，以往大陸民眾到台灣，資訊不是很完整，往往跟著旅行團匆促踩點拍照。要真正認識台灣，應以「體驗旅遊」為主，多花點時間，深刻感受台灣在地風光。

此次台旅會新人事屬常態性的人員調派，也已和大陸對口單位海旅會「通氣」。目前台旅會在大陸北京、上海、福州三駐處，各有4位、3位、1位台籍人員。

(中國時報)

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