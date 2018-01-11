天冷猝死 2歲孫餓肚伴屍哭3天

2018年01月11日 04:09 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市警消獲報有一對夫婦猝死後，抵達現場發現大門深鎖難以破門而入，又聽到有小孩哭聲，於是趕緊從14樓垂降打破13樓窗戶進屋。

寒流來襲，氣溫驟降，基隆市一對6旬邱姓夫婦9日上午被發現雙雙猝死在家中，警消見婦人手中還緊握著電話，似要對外求救，不幸晚了一步，現場僅剩他們2歲的男孫嚎啕大哭，令人不捨的是，小男孩已2天未進食，還以為「阿公阿嬤睡著了！」所幸送醫後沒有大礙。至於老夫婦詳細死因及死亡日期，檢察官今天將會同法醫相驗進一步釐清。

破窗救人 警消14樓垂降

警方調查，64歲邱姓男子與61歲姚姓妻子平時在基隆市經營小吃店，生意不錯，兒子與媳婦在大陸經商，阿公、阿嬤就把孫子留在台灣照顧。不料，夫妻從7日就沒開店做生意，引來隔壁店家注意，9日告知邱男的哥哥。

家屬前往查看，遲遲沒人應門，卻聽到男童在屋內大哭，趕緊報警，警消抵達後發現大門深鎖，為爭取時間，從14樓垂降到13樓，破窗進入。

手握電話 嬤似想求救

警消進入發現，男童在大門後嚎啕大哭直講，「阿公、阿嬤睡著了！」姚婦倒臥客廳，手中握著電話，疑似要打電話求救，嘴角有些許白沫，但已無生命跡象，邱男則躺在房間床邊地板，嘴巴微微張開，一旁還有嘔吐物，也沒了呼吸心跳。

員警說，看到男童不斷哭喊相當心疼，因年幼不會撥電話，無法對外求救，應至少2天沒吃東西，隨即把男童送醫，事發當晚，男童的父母也火速返台。

皆有病史 疑心肌梗塞

部立基隆醫院表示，小孩到院，嘴唇發白乾裂，有脫水狀況，研判是未補充水分。小兒科醫生廖裕民說，男童約2天沒進食，可能是長時間無人陪伴，被送來後表情驚恐，身體受到感染白血球飆高，一吃東西就吐，整晚也沒有睡好，經過安撫已恢復正常進食，目前仍留院觀察中。

警方勘查，屋內無打鬥痕跡，也沒有一氧化碳中毒現象，另外邱男10年前因腦瘤開過刀，姚婦則有靜脈瘤病史，不排除是氣溫驟降引發心肌梗塞，遺體已送往殯儀館，初步研判死亡不只1天，但確切死因及死亡時間仍待檢察官會同法醫相驗後才能釐清。

(中國時報)