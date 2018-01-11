時力助理疑推胸 女警暫不追究

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中國時報
／台北報導

近日網路流傳一段黃國昌等時代力量立委5日到凱道抗議的影片，影片中，抗議群眾行經公園路和凱道口時，與警方人牆發生推擠，過程中，有位女警高喊「委員，你的助理都在推我的胸口」，事件經由台北市議會質詢披露。市議員王欣儀10日在臉書爆料，襲胸者正是有性騷擾前科的時代力量黨團助理！

王欣儀在臉書火力全開，她說，「襲胸是事實！襲胸是事實！襲胸是事實！轉型正義不就是要還原事實？因為很重要，所以要講3遍！」王還指控，警方第一時間的回應「女警說不要碰到我胸部」，以及「沒有襲胸」的說法完全扭曲事實真相。

該影片不斷被網友轉傳分享，事件持續發酵延燒，9日下午議會大會討論預算案時，市議員戴錫欽及王欣儀共同向台北市警察局提出質疑，北市警局以聲明稿澄清女警「只是預防性警告」，並沒有被襲胸，但遭到王欣儀與戴錫欽質疑與流出的現場影片不符，要求警方交代清楚。

王欣儀認為，雖然女警最後表示「暫不追究」，但這極可能是受到高層壓力不得不採取的自保方式；王甚至在臉書上說，「據傳這位襲胸的時代力量立委助理，正是之前有襲胸前科的啦」。

針對王欣儀指稱時力的男助理有人觸碰女警胸部，中正一分局昨晚指出，5日晚間9時許，黃國昌等人在府前靜坐時，有一批時力助理，包括議員所指的陳姓助理在內，準備走入靜坐區，但因違法集會，警方立刻上前要將助理驅離，雙方發生激烈拉扯，過程中有女警喝止：「委員，你的助理都在推我的胸口！」之後就不再推擠了。該女警勤務結束後，直到新聞錄影畫面播出，警方訪談，她才表示確實有被碰觸。

但警方詢問是否要依《性騷擾防治法》提告、申訴時，女警表示暫不提告，由於未成案，只能先就影像檢視被暗指有襲胸前科的陳姓助理有無在女警身旁，初步未發現陳在女警身旁。未來若女警改變心意，將立刻著手偵辦。

針對「影射」說，陳為廷昨晚在臉書回應指出，「我是個犯過錯誤的人，網友對我的各種訕笑、嘲諷、攻擊，我可以接受；但這不代表妳有權力對我做這種毫無來由的指控。請妳收回。」

(中國時報)

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