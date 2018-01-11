廁所當診間 色醫猥褻少婦判6月

婦產科醫師廁所私設診間猥褻羊秒婦遭判刑。（示意圖／達志影像/shutterstock提供）

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中國時報
／彰化報導

彰化市1家婦產科醫院謝姓副院長，遭控藉檢查之名，把30多歲少婦帶往廁所私設「診間」，脫褲摸下體並捏胸。少婦認為遭到侵犯報案，彰化地方法院認為謝利用病患信賴趁機猥褻，依利用權勢猥褻罪判處有期徒刑6月，如易科罰金1日折算2000元。全案可上訴。

2016年8月22日晚間，謝由護士跟診，為子宮頸抹片報告異常回診的受害少婦進行切片，當時少婦出血量較多，內診結束，謝要她休息觀察後再離開。

少婦在候診區休息等候拿取處方箋，謝剛好結束門診，喊著少婦名字說「跟我來」。少婦以為要去看報告，沒想到是被帶到廁所。

謝示意進廁所，少婦遲疑詢問為什麼？謝稱是要看血有無止住，少婦不疑。謝關上門後，要求少婦脫下內褲，接著以未戴手套的雙手食指、中指摸透少婦下體，再對著乳房捏又摸。少婦說，當時謝的手在發抖，不像正常看診的時候。

過程中，醫院的院長曾巡視樓層關閉廁所電燈，謝刻意鎮定，出聲示意門外的人開燈，接著又持續按胸約2、3分鐘。這時少婦查覺有異，趕緊整理衣著離開，回到家將過程告知婆婆並向先生哭訴，事隔兩天，決定報警查辦「色」醫師。

謝在法庭辯稱，少婦曾罹患5個月的菜花性病後治癒，且曾對少婦做過8次陰道內診和1次乳房檢查，該名少婦的身體對他而言，並無新奇刺激之處。還說，當晚門診，他做了9個陰道內診和1個乳房檢查，看了這麼多女性身體，且是年輕女性，當天又接生2個新生兒等，身心俱疲，根本沒興致再去猥褻產後身材臃腫的少婦。

謝強調，觸碰婦人的身體，都是檢查的動作，不是猥褻，並反指婦人是想要以訴訟逼迫他，達到巨額金錢賠償的目的，謝雖全盤否認犯罪動機，但不被法官採信。

(中國時報)

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