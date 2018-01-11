子彈已上膛…員警緝匪拚命奪槍

恆春某養生館5日凌晨發生勒索槍擊案，以張嫌為首的6名歹徒持疑似突擊步槍闖入店內嗆說「我們幫你處理債務，要付50萬」。（謝佳潾翻攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東縣恆春某養生館5日凌晨發生槍擊勒索案，以張嫌為首的6名歹徒疑持突擊步槍闖入店內嗆說「我們幫你處理債務，要付50萬」後，朝天花板及店門玻璃怒開數槍，當中1槍還差點打爆店員的頭，警方日前循線逮獲6人，並起出1把鋼管霰彈槍及53發子彈等，訊後依槍砲、殺人未遂等罪嫌法辦。

警方表示，25歲張嫌身高190公分、體重逼近100公斤，仗著身形魁梧，四處犯案，有槍砲、毒品、妨害性自主、竊盜、傷害、恐嚇、詐欺等前科。此次逮捕過程，張嫌見到警方，旋即拿出藏在背包內，已上膛的手槍，連手指都伸進扳機護弓內，要和警方火併。

「真的很驚險！」員警回憶，同仁們不畏懼張嫌的體型優勢及手上的槍，以衝百米的速度撲倒他，有的控制他持槍的右手、有的控制他的頸部，並硬生生地將他的手指從扳機護弓中扯出，奪槍成功，但張嫌遭逮後，竟嗆警最好打死他，行徑相當囂張。

警方調查，5日凌晨近1時許，張嫌與5名同夥持1把疑似突擊步槍衝進位在省北路上的某養生館，除喝令現場所有人都坐好不准動外，還持槍指著林姓業者恐嚇說「我們幫你處理債務，要付50萬」，林姓被害人堅持不給錢。

張嫌等人見狀，放棄勒索，但離去前，心有不甘，朝天花板開槍，隨後又在車上對著店門玻璃連開數槍，才離去；其中1槍還正好打到店員頭部上方的玻璃，差點發生「爆頭悲劇」，幸無人傷亡。

警方循線追查4天，8日在張嫌租屋處外，不費一槍一彈逮到人，並於他背包內起出1把改造手槍、1把鋼管霰彈槍、53發子彈及2支槍管，但做案用長槍仍在查緝中，其餘同黨也陸續就逮，訊後依槍砲、殺人未遂、恐嚇等罪嫌送辦，張遭裁定收押禁見。

(中國時報)

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