狗年旺旺 新北春聯旺來福來

2018年01月11日 04:09 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

而針對年輕族群和店家設計的「狗來旺」春聯，造型討喜可愛。（葉德正翻攝）

旺上加旺！新北市狗年春聯結合「大旺」、「金（真）旺」、「長旺」設計概念，推出「旺來福來」春聯，祝每人財運旺，也要國泰民安；新北市政府發言人張其強指出，春聯已派送各公所，預計15日統一發放，市長朱立倫14日上午也會先在樹林鎮南宮親自發給民眾。

29區公所15日發放

張其強說，俗話「狗來富」，今年的狗年春聯希望能為民眾帶來三大好運，首先春聯的「旺」字，印刷廠老闆直呼是他印春聯幾十年來，看過最大字的春聯，整整佔滿約三分之一紙張，是名符其實的「大旺」。

其次「金（真）旺」，狗年春聯採用燙金，不但喜氣，更象徵財運滾滾、財富旺來，最後更做防潑水處理，雖然成本比一般貴了好幾倍，但在牆上可以長長久久，不用擔心雨淋日曬被破壞，更是「長旺」，希望透過春聯祝福每位民眾、每一個家庭，都能常年興旺。

朱立倫14日贈民眾

張其強說，除較傳統適合貼在住家大門的春聯，今年針對年輕族群和店家，設計了「狗來旺」狗狗春聯，既是可愛狗狗造型，也是代表好運的旺字圖案，一推出吸引不少朋友詢問如何索取。

張其強表示，另外還有同款手機扣環，歡迎民眾在網路上透過新北市的FB官方粉絲團「我的新北市」闖關抽獎，利用虛實整合，讓「旺來福來」的喜氣，感染不同年齡的每一個人。

張其強說，市長朱立倫將會在14日早上在樹林鎮南宮親自發給民眾，15日開始在全市29區公所及指定地點同步發送，暫不設定印製份數，民眾有需要就會盡量提供，歡迎索取。

(中國時報)