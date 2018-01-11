3強互讚談願景 齊轟林右昌

國民黨基隆市長初選參選人介文汲（左起）、宋瑋莉、謝立功10日接受總統府前副祕書長羅智強（右一）主持的節目訪問，暢談政見與未來對基隆市願景。（李其樺翻攝）

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中國時報
／基隆報導

國民黨基隆市長初選參選人謝立功、宋瑋莉、介文汲10日一起上節目，把炮口對準現任市長林右昌，此外也發表參選政見及暢談對基隆市未來願景，節目尾聲3人互讚彼此優點，更不忘向收看節目的基隆市民爭取支持；面對抨擊，林右昌沒有評論，他僅說最大的競爭對手是自己，現階段把市政工作做好最重要。

林：做好市政最重要

藍營基市長初選登記結束前，由於機制不明朗、前議長張芳麗宣布參選又退選，讓不少民眾霧裡看花，最終形成謝立功、宋瑋莉、介文汲三強鼎立局面；3人10日同台參加總統府前副祕書長羅智強主持的《羅室長戰風向》節目，全長1個鐘頭的過程互動堪稱融洽，暫時撇除初選紛擾。

談到對於基隆市政的評價，謝、宋、介炮口一致對準林右昌，謝立功認為，林右昌缺點是做事太慢，比如他自豪的基隆車站南廣場至今規畫不完整，動線、交通號誌闕如；又如東岸停車場複合式商場原訂去年6月開幕，結果至今依然沒有啟用，還以大雨拖慢工程為由，他批評「第一天來基隆嗎？」要林右昌多為市民著想，不要好高騖遠。

謝立功將再造北國門

宋瑋莉表示，林右昌很會說但不會做，基隆空轉3年，市府每年宣稱郵輪旅客成長，但是在地商家生意卻日漸蕭條，顯然這幾年基隆市經濟出了問題。

介文汲也附和宋的說法，抨擊林右昌很擅長「畫大餅」，提出的政見都不可以立即實現，道路依舊是「全台爛路王」，基隆市容20年沒有改變。

參選政見方面，謝立功指出，如果他當選市長，首先將解決路平、違規停車、基隆市區單行道等基本民生建設問題；另外他提出「再造北國門」的新願景，相信憑藉過去擔任移民署長的執行力和豐富經驗可以改變基隆。

宋用行動讓基隆進步

宋瑋莉說，她不擅口才，但是個會做事的人，未來要用行動的力量讓基隆進步；介文汲則提出「8大願景」，包括在設立青年職創育成中心、發展海洋漁業工業區、發展觀光休閒區、市港密切合作、打造基隆成國際美食城、發揚在地宗教節慶、提升市府效能、用國際標準建設基隆等。

介文汲提出8大願景

節目尾聲，謝立功稱讚介文汲非常有國際觀、條件優秀，介文汲則稱讚宋瑋莉為人非常誠懇客氣，宋瑋莉則稱許謝立功溫文儒雅，最後3人都不忘向收看節目的基隆市民爭與支持。

(中國時報)

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