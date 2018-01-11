捷運工程、資訊科技局4月1掛牌

2018年01月11日 04:09 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市軌道建設進入建設期，市府預計增設捷運工程局、資訊科技局2局，待行政院人事總處核定員額後，預定4月1日掛牌，桃園市長鄭文燦表示，捷運工程處改制為「捷運工程局」，並適當增加員額，引進更高階人力，讓捷運工程推動更為順利。

增加員額 推動捷運

市政會議10日審議通過《桃園市政府組織自治條例》第6條、第16條修正案，將送請議會審議，鄭文燦表示，捷運綠線預計今年發包動工，綠線中壢延伸段即將完成可行性與綜合規畫，龜山棕線進入行政院最後核定階段，同時，市府也另提出綠線大溪延伸線，而三鶯線的八德延伸段也進入交通部審查階段，各項工程進度均在積極推展。

交通部鐵道局即將成立，未來將負責桃園鐵路地下化計畫，市府會與鐵道局協商地下化工程，包含增設4座車站、桃園站與綠線、棕線共構、中壢站與綠線、藍線共構，內壢站也會更新，未來捷工局、交通局、交通部鐵道局等單位都要密切合作。

智慧城市 業務整合

「資訊科技局」部分，鄭文燦表示，市民卡已發行近100萬張，具有購物、通勤、借書、員工識別、社區門禁管制等多重用途，目前由市府策畫及發卡，相關營運、推廣及更好的安全管理，需要進一步加強；另外，推動智慧城市項目繁多，也有必要進行整合。

鄭文燦表示，未來屬於資訊類別、科技類別的業務預計移交資訊科技局，智慧城市由資訊科技局推動，經發局專責創業聚落開發，並推動重大產業投資案，產學合作則由「亞洲‧矽谷」計畫專案辦公室負責。

市府也將增設二級機關「海岸管理處」，設於環保局下，位置暫定於舊大園國中，讓生態保育、汙染管制、觀光遊憩能夠三位一體推動。

(中國時報)