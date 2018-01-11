中捷藍線延伸至南投 有譜

2018年01月11日 04:09 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府推動捷運藍線從台中火車站延伸到南投草屯，致力打造兩地軌道運輸網！（圖：捷運綠線 陳世宗翻攝）

台中市捷運路線延伸至南投縣有譜了！中部7縣市日前召開聯繫會議，決向中央提案爭取中市捷運藍線往南投延伸，獲得中央回應，台中市交通局長王義川10日說，目前正進行藍線延伸南投全線約30公里路廊分析，並向中央爭取經費，預計2019年可行性評估報告出爐。

總長30公里 設20站

王義川表示，台中捷運系統藍線與雙港輕軌捷運將在台中火車站共站，採三鐵共站設計。日前中彰投苗雲嘉嘉7縣市共同提出聲明，呼籲中央支持捷運藍線延伸南投。該局正規畫全新捷運路線，從台中出發沿台三線，經大里、霧峰，延伸至南投縣草屯鎮、南投市，末站為南投縣政府。

王義川說，經初步路廊分析，台三線適合採高架捷運系統，藍線延伸總長度約30公里，預定設置20站；途經中興大學、大里聯合行政中心、台中軟體園區、霧峰市中心、立法院中部辦公室、亞洲大學、草屯市中心、中興新村、南崗工業區、南投市中心、南投縣政府等。

預計2019年評估出爐

交通局評估，採高架方式工程規畫，總經費約需750億元，由中央負擔約420億元，台中市負擔218億元，南投縣負擔112億元。市府先進行路廊分析，後續將透過區域治理平台，向中央爭取可行性評估經費，預計2019年評估報告出爐後，屆時路線及場站會更明朗。

王義川強調，這條新捷運路線有助於台中與南投交通連接，對彼此間的通勤、通學、觀光等旅次都有極大幫助；台中市政府會全力推動，務必讓連結中投縣市的大眾運輸網路成形，共創中台灣區域治理榮景。

(中國時報)