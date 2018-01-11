豐山明隧道通車 碑文悼女師

2018年01月11日 04:09 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

隧道口並設置紀念碑文表彰張老師的精神。（呂妍庭翻攝）

2年多前的一個雨夜，阿里山鄉豐山國小老師張雅茹冒雨趕回學校途中，遭落石擊中身亡，為避免憾事再發生，縣府在事發處興建明隧道，工程歷時1年多，10日完工通車，入口處紀念碑文就是由張雅茹丈夫鄭萬平撰寫，豐山村長陳建富形容村民是以感恩又感念的心情參與通車典禮，「因為張老師的犧牲，替村民造就一條安全回家的路」。

落石奪命 縣府正視

2015年5月24日晚上，張雅茹和同校任職主任的丈夫鄭萬平、女兒在大賣場採買後，冒雨趕回學校，不幸在149甲線豐山支線，距離學校2公里處遭落石擊中身亡，因事發地點為落石頻繁掉落危險區，在縣府和地方極力爭取下，行政院同意縣府動支災害準備金4350萬元，施作明隧道，歷時1年多工期，昨全長120公尺，寬10公尺的豐山明隧道終於啟用通車。

雖豐山明隧道是因張老師才誕生，不過鄭萬平昨並未現身通車典禮，陳建富透露，鄭主任因不想勾起傷心往事，又不想影響大家歡欣氣氛才婉拒出席，不過紀念碑文就是由他所寫，標題「一條安全回家的路」道破所有村民心聲。

揮別恐懼 村民感念

陳建富說，村民期盼多年的149甲線豐山支線道路19年前闢建，是對外主要聯絡道路，多年來肩負豐山地區觀光旅遊和產業發展使命，但短短不到4公里的道路沿途邊坡多屬風化後的破碎岩盤，一下雨落石就伴隨水瀑滑落，險象環生，如今有了這條明隧道，起碼村民不再心驚膽顫。

(中國時報)