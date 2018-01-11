刺青前三思 除紋燒錢討皮痛

高雄市萊波亞美醫診所總院長曾偉琦（右）以雷射幫少年除背上刺青，一旁護理人員協助吹風，降低疼痛。（呂素麗攝）

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中國時報
／高雄報導
高雄市健生醫院院長蔡慶松（右）與萊波亞美醫診所總院長曾偉琦 （左）都是高雄中山扶輪社社員，傳承免費做除刺青義診。（呂素麗攝）

紋身在國外被視為藝術，在台灣則有一些負面看法，有不少人年輕時好奇刺青，年歲漸長卻後悔，也有因此找工作受到排擠而受挫，只好忍痛除刺青；高雄市萊波亞美醫診所總院長曾偉琦表示，隨著紋身顏色色彩日益豐富，除刺青困難度也愈來愈高，要接受刺青前應深思熟慮。

痛如刀刺 愈鮮豔愈難清

曾偉琦說，刺青的顏料顆粒濃，吸收雷射能量效果更好，因此，雷射除刺青的疼痛指數大約8至9，打的剎那相當痛，有如刀子刺進去，一邊打雷射除刺青一邊痛得哎哎叫，在診間很常見，通常藍黑色刺青除去效果較好，黃橘紅綠等顏色則不好除去。

有不少人為年少輕狂的好奇付出慘痛代價，曾偉琦表示，除刺青的患者從10多歲到40歲都有，少年時在同儕慫恿下好奇刺青，後來後悔或被家人責罵，求助醫師除刺青；他曾碰過一位各方面條件都很優秀的年輕人，卻因身上有刺青在求職時遭到排擠，面試時被刷下來了，不得已只好忍痛來除刺青。

10x10公分大 收費3000元

高雄市三民區健生醫院院長蔡慶松早期幫年輕人除刺青，發現多數求助的年輕人，家庭環境都不好；他說，雷射除刺青不是一次就可以解決，顏色深的刺青要好幾次才能除乾淨，甚至有高達8次才除得掉，而10x10公分的面積收費要3000元至4000元，一個療程要3個月，有些年輕人負擔不起。

蔡慶松因此於9年前開始與雷射儀器廠商合作，在門診免費幫少年除刺青；7年前，高雄中山扶輪社接手舉辦免費除刺青義診活動，每年提供50個名額，每年大約都有30人受惠。

(中國時報)

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