庇護工場年節禮盒 質感一流

2018年01月11日 04:09 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

農曆春節即將到來，新北市庇護工場年節禮盒也於10日亮相，包括獲選為第四屆新北庇護禮的「愛盲臻品─芙蓉花漾」禮盒、最具潛力獎的糕菲膳「誠摯的祝福」禮盒、最佳創意獎的久大「LED行動天燈」等，勞工局表示，庇護工場年節禮盒除了打品質優良，包裝設計更添質感，味覺或視覺都讓人驚豔。

新北市共有25家庇護工場，提供498位身障者工作機會，「新北庇護禮」今年邁入第四屆，除讓身障者積極創新開發產品，也盼透過各界支持，讓身障者的努力被看見。

今年的新北庇護禮亮點不少，慈泰庇護工場與知名設計師蕭青陽合作，推出「Love road圓」禮盒，包裝設計上用簡單線條勾勒一棵棵小樹，呈現心路基金會成立30週年「愛心路」，意義與質感兼具。

勞工局長謝政達表示，剛開幕的第25家庇護工場－愛不囉嗦手作體驗館，除有現場銷售，還推出DIY烘焙課程，皆由庇護員工擔任示範小老師，孩子可近距離與身障者互動，是正向的生命教育，也能讓庇護員工有更多被看見、被肯定的機會。

勞工局表示，所有庇護年節禮均已在PChome、Yahoo奇摩、樂天「新北市庇護工場網路商城」上架，方便民眾採買，消費滿1200元可獲100元折價券，歡迎踴躍上網訂購，也可搜尋FB「新北市庇護工場」或致電新北市勞工局（02）2960-3456分機6588洽詢。

(中國時報)