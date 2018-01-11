三心六線 環狀軌道四通八達

圖為桃園車站與捷運綠線地下轉乘示意圖。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導
桃園市長鄭文燦表示，將增設捷運工程局及資訊科技局。（甘嘉雯攝）

桃園市未來桃園軌道路網將成為「三心六線」路網，市府表示，「三心」分別為桃園都會區、中壢都會區及航空城特區，「六線」則是機場捷運線（國際機場－中壢）、綠線（航空城－桃園－八德）、綠線延伸中壢段（八德－中壢）、棕線（桃園－迴龍）、三鶯線延伸八德段（鳳鳴－八德）、綠線延伸大溪段（八德－大溪），呈現環狀軌道系統，並搭配台鐵桃園段鐵路地下（鳳鳴－中壢－平鎮）。

桃園都會區軌道建設將涵蓋桃園人口60％以上，約160萬人，同時也有4條捷運線連結至台北，包括機場捷運線、棕線、三鶯線延伸八德段、鐵路地下化，透過桃園機場捷運通車、桃園鐵路地下化定案、捷運綠線動工，桃園的捷運系統正式啟動。

為讓桃園市民享受更便利的捷運系統，市府先行活化鐵道舊倉庫改建為桃園軌道願景館，並陸續推動相關主體工程，使桃園再創新風采。

市府表示，桃園軌道願景館為桃園軌道建設規畫願景的第一前哨站，以鐵道歷史為發展前提，讓市民了解軌道建設發展及桃園未來城市願景。館內除了有靜態的歷史氛圍，結合動態的多媒體互動方式呈現，以「文化」、「教育」、「休憩」、「溝通」及「願景」五大亮點，來延續桃園火車站的歷史記憶。

桃園火車站除了台鐵外，將與捷運綠線G07站及捷運棕線BRH01站結合成三鐵共站，並強化鐵路地下化後騰空路廊周圍土地利用效能；中壢火車站將與機場捷運線延伸段A23站形成兩鐵共站。

中壢火車站前未來規畫為開放式廣場，除與站前中平商圈連結，也規畫地下人行通道，藉此活化前後站商圈。

(中國時報)

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