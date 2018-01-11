等16年 大林仁堅橋引道動工

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義市嘉邑行善團16年前興建大林鎮仁堅橋，礙於新橋高度與舊橋落差達2米以上，周邊居民擔心影響出入，始終不同意行善團施作引道工程，在地方人士積極斡旋下，10日行善團如願舉辦暌違多年的引道工程動土典禮，行善團理事長蔡萬華說好事多磨，等了16年，在行善團又陸續完成300多座大小橋梁後，終於能回到大林把未完的工程做完。

「每座橋都有它的故事」，蔡萬華說，大林鎮仁堅橋是嘉89線鄉道跨越中林溪的橋梁，當初是受地方所託才興建，根本想不到引道工程會拖這麼多年，導致新橋被迫閒置，感謝議員吳思蓉與地方溝通協調，居民才同意提供土地讓行善團做引道，按下來只要花90天的工期，就能把早在16年就應該完工的引道建置起來。

縣府建設處副處長蔡育宗指大林鎮仁堅橋引道工程等了這麼久還能續建，「十分難得」，而近300萬元的引道建造費由行善團支出，縣府負責設計和監造，預計完工後，引道、側引道和擋土牆，總長度約110米，快慢車道分離，將提供居民最大保障，至於早被認定是危橋的舊橋潭底橋也會一併拆除。吳思蓉也說，好不容易等到引道動土興建，相信完工後，居民來往通行會更安全，大林鎮長葉和平則感謝行善團的協助，「大林人會記住這分情」。

(中國時報)

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