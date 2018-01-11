安置補償不變 家戶調查何用

2018年01月11日 04:09 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

北市府擬開發社子島，但居民與市府對拆遷安置辦法始終未達共識，副市長林欽榮10日召開記者會宣布，13日起針對設籍社子島的4258戶、1萬1116位居民全面訪查，作為安置計畫規畫的參考；不過，土開總隊坦言，過去沒有逐戶訪查，所以此次委託學術單位調查，但在法規沒修正的狀況下，安置與補償辦法仍不會改變。

查親族關係、房屋權狀

2015年北市府曾針對社子島「每一個門牌」進行基本訪查，隔年又針對該地區中低收入弱勢戶逐一訪查，了解安置需求。根據市府最後提出的安置計畫，在社子島設有戶籍且有居住事實的拆遷戶，可以依資格條件、需求與負擔能力，以成本價承購專案住宅、以市價3至6折租金承租專案住宅，或是參與「協力造屋」。

法規沒修正 居民不樂觀

土開總隊副隊長范乾峯表示，因居民對市府所提的安置補償辦法仍覺得不滿意，「雙方之間是不是真的有認知上的落差？」這次再委託政治大學統計系教授鄭宇庭的研究團隊，展開全面訪查，希望能達成共識。

此次調查將派出51名訪查員，調查目前設籍社子島的4258戶，包括親族關係、房屋權屬狀況、經濟狀況及意見等資料，結果則會公布在市府網站上。

不過，因社子島居民一向主張要有特別條例處理當地的安置拆遷問題，此次做完全面訪查，區段徵收的安置與補償是否會修正？對此，土開總隊坦言，公務員不可能違法辦事，若法律沒修正，就不可能改變，且目前也沒有看到居民實質希望的特別條例內容為何。

但他們也強調，專案住宅有4500戶開放承購或承租，可以100％容納4258戶住戶，這已是全面照顧。此外，依法在辦理區段徵收前2個月落籍該地，也有承租專案住宅資格，屆時也會一併顧及，除非有意承購或承租的戶數真的超過4500戶，才會啟動取捨，以保障最原始的住戶。

(中國時報)