侯友宜訪街友 直播打電競

前台北縣長周錫瑋（中）10日出席樹林區老人共餐活動，與民眾搏感情。（吳堂靖攝）

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中國時報
／新北報導
新北市副市長侯友宜（左二）致贈禦寒衣物、睡袋給街友，提醒注意保暖，並勸導街友接受安置。（譚宇哲翻攝）

新北市長選舉國民黨雙強爭霸，相較周錫瑋近日勤跑基層，基層早已跑透透的新北市副市長侯友宜本周也動作頻頻，先是在9日寒流報到當天晚間親率市府團隊上街送物資關懷街友，10日晚間更與健身房創辦人「館長」陳之漢PK電競遊戲《英雄聯盟》，全程透過網路直播，親民度爆表。

勸說街友接受安置

侯友宜繼去年12月20日率市府團隊啟動大型街友低溫關懷訪視並清查，本月9日晚間10時再度帶隊前往新莊區國民運動中心地下停車場及周邊公園，訪視9名街友並致贈禦寒衣物及物資，其中2名在侯友宜的親切勸說下，同意接受至板橋幸福居安置。

侯友宜表示，新北市府自8日啟動防寒應變機制起，截至9日晚間為止，共計訪視關懷街友124人次及獨居長者690人次、開設3處熱食發放站並安置弱勢街友9人、發放禦寒物資450份及糧食200份、出動防範一氧化碳中毒消防車巡迴宣導100車次，期間總計動員逾3000名市府相關人員執行防寒任務，陪伴市民協力對抗今年第一波寒流。

10日晚間，侯友宜參加由新北市政府青年事務委員會舉辦活動，要與知名健身房創辦人「館長」陳之漢單挑電競熱門項目《英雄聯盟》，並在晚間10時線上直播開打，讓民眾看見「猩爺」的年輕活力。

單挑電競《英雄聯盟》

侯友宜說，去年六都電競爭霸戰時，他當場承諾新北市隊伍若獲得勝利就請吃百份雞排，新北市隊伍也不負眾望奪冠，讓他對電競產業留下深刻印象，剛好這次受館長之邀打LOL決戰，希望能用行動支持電競產業，讓更多人知道打電動的孩子，不僅不會變壞，也能光宗耀祖賺獎金。

侯友宜笑說，平常根本沒時間打電動，這幾天有詢問辦公室年輕人打LOL的祕訣，不過他若上場，「大概就是亂按亂點，電動應該贏不了。」

(中國時報)

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