田寮河淤泥太臭 土資場拒收

基隆市田寮河因為淤泥太臭，遭到土資場拒收，清淤作業因此暫時停工。（張穎齊攝）

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中國時報
╱基隆報導

基隆市「田寮河」3年多來遲未清淤，屢屢遭民眾詬病又髒又臭，經市議員不斷「盯緊」市府後，市長林右昌終於在去年底宣布開工清淤，怎料又因為清出來的淤泥含水量高、臭味過濃，導致土資場不願接收，全案因此停工；市府工務處對此表示，目前擬向台北港申請收容，並在2月上旬重啟清運。

業者憂場區受到汙染

「臭名」遠播的田寮河，底下不但堆積不少陳年淤泥，還經常出現五顏六色「陰陽河」情況，市議員韓良圻數次在議會質詢向林右昌開炮，指稱林上任以來從未清淤，而林則在去年11月16日回應，會在去年底完成清淤工作，豈料卻發生土資場拒收情況。

市府去年9月上網公告田寮河清淤工程，發包後在11月中旬出動挖泥船等機具進場，工務處河川水利科長廖俊育說，經過多次取土、暫置以及固化作業，先運送2車淤泥到基隆一處土資場，但因淤泥含水量高達270％，臭味又重，土資場擔心場區內受到汙染而拒收，清淤工程才被迫暫時停工。

擬向台北港申請收容

廖俊育表示，已向台北港積極協調申請，希望收容1000多立方土方，不過仍須先針對土質採樣，將土樣送實驗室檢驗是否有重金屬或毒性超標，1月底前完成前置作業，2月上旬進場清運。

韓良圻指出，田寮河清出來的淤泥太臭，代表他先前質疑多年未清淤都是真的，如今機具還擺在沉砂池的河道中，自去年11月13日開工至今，都把田寮河邊信一路的停車格給圍起來，使得附近居民找不到車位，相當不便，另外也導致在田寮河運動的民眾必須繞到馬路行走，造成安全上的疑慮，市府必須再改進。

(中國時報)

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