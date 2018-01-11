中壢中山東路拓寬 交通升級

中壢區中山東路三段230巷至龍文街口道路拓寬工程，10日完工通車。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

桃園中壢區中山東路3段230巷至龍文街口道路拓寬改善工程10日舉辦通車典禮，將原雙向2車道拓寬為雙向4車道及人行道，除道路拓寬外，同步施作電桿下地及人手孔蓋下地、路面刨鋪改善、喬木移植等工程，大幅提升中壢地區往八德及中壢後站的交通效益。

中山東路3段230巷至龍文街口道路拓寬改善工程，全長850公尺，其中單側拓寬550公尺，雙側拓寬300公尺，將原為13至15公尺寬雙向2車道，拓寬為23至30公尺寬雙向4車道及人行道，工程總經費9830萬元，除了道路拓寬外，整體提升包括道路、排水、共同管道、號誌標線、景觀綠化等，提升道路服務水準達到路平安全。

施作電桿、手孔蓋下地

市長鄭文燦表示，中壢區中山東路拓寬工程的徵收經費約20億元，金額龐大，因此，市府先在國有、市有、可取得同意書的土地施作改善工程。

捷運延伸 列前瞻計畫

首先進行「中山東路3段230巷至龍文街口道路拓寬工程」，除了道路工程之外，也同時施作43個電桿及15個人手孔蓋下地、路面刨鋪改善、喬木移植、道路排水等工程，一併提升民眾生活水準。

他表示，中壢後站與龍岡地區有許多重大建設正在推動，包含：捷運綠線將延伸到中壢火車站計畫的可行性報告已經規畫完畢，並納入「前瞻基礎建設計畫」，全長8公里，規畫設置7個車站，其中4站在中山東路、3站在環中東路，中壢後站將會越來越繁榮。

(中國時報)

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