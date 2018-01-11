連降5天雨 寶二水庫暫解渴

為了找水無所不用其極，工作人員也在北水局寶二水庫管理中心旁的土地公廟祈福。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

去年8月尼莎颱風後無明顯降雨，造成連續5個月寶山第二水庫水位急速下降、水情告急，去年底新竹地區水情燈號一度逼近紅燈警戒，不過受惠本月5日以來的連續降雨，讓水庫平均1天1米的速度回升，讓旱象稍稍緩解。

水利署北區水資源局表示，新竹地區自去年8月尼莎颱風後，一直無明顯降雨，連續5個月雨量不及歷年平均的一半，主要水源的寶山第二水庫水位急速下降，新竹地區水情告急。寶二水庫水位從8月的滿水位150公尺一路下滑，到今年1月6日更跌破135公尺，蓄水量僅剩1300萬噸，蓄水率41.7％。

蓄水率僅剩40％左右

為因應此缺水情勢，水利署於去年12月27日將新竹地區水情燈號，由水情稍減的綠燈，轉為一階限水的黃燈，甚至還曾一度逼近紅燈。為了緩解旱象，北水局替水庫開源節流，打開3個抗旱井補水、啟動南水北調與北水南調機制，也進行人工增雨程序，就怕水不夠用。

幸虧本月5日受南方雲系東移影響，連續5天的降雨為集水區帶來260毫米雨量，截至9日為止，水庫水位以平均1天1米的速率回升，緩解寶二水庫旱象。

平均日增1公尺水量

對於這次大雨發生在枯水期中最少雨的月份，北水局表示，這波連下5日的雨勢累計超過260毫米，1月8日更創下集水區單日最大降雨量114毫米，到9日20時，寶二水庫水位達138.4公尺，水位回升3.4公尺、平均1天增高1公尺，蓄水量則增加了近350萬噸達到1650萬噸。

北水局表示，目前雨勢雖已稍歇，但由於下雨的時間夠長，頭前溪仍將持續有大流量，估計寶二水庫仍可每日引水百萬噸持續數日以上，則蓄水量回復到2000萬噸指日可待。

(中國時報)

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