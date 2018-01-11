實習博覽會 拚就業百分百

僑光科大實習博覽會吸引許多學生與業者面談，盼找到好的實習企業。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

為邁向畢業生百分百就業目標，僑光科技大學規畫學生上課3年後，銜接到企業實習，畢業後直接進入企業，學生在實習期滿後幾乎全部獲得企業留任。校方10日舉辦「實習博覽會暨媒合」活動，吸引125家廠商進入校園徵選實習生，場面熱絡。

有別於一般的徵才求職博覽會，都是應屆畢業生到場，僑光科大的實習博覽會暨媒合活動，都是大三學生，宛如就業博覽會般的盛大場面出現在僑光校園，學生們穿上西裝或正式套裝，侃侃而談自己的優勢與理想，爭取企業主目光。

媒合實習 125家徵才

餐旅管理系三年級朱姓學生說，平常喜歡與人接觸，也因在星巴克打工，選擇星巴克與銀行等5家企業面試，希望藉此了解不同工作的性質與需求。應用英語系黃姓女學生盛裝打扮，希望在第一眼獲得企業欣賞，她認為學校辦實習博覽會，對就業很有幫助。

「實習是就業的捷徑！」僑光科大董事長陳伯濤指出，學校持續推動與實習廠商合作「客製化就業導向課程模組」，根據廠商對語言能力、證照及專業技能等需求，規畫學生大一至大三的模組課程，經3年學習後可直接銜接該企業實習，畢業後直接進入企業工作。

學有所用 課程客製化

參加實習博覽會的上海音家企業代表表示，去年僑光到公司實習的學生有25人，畢業後全部獲留任，希望透過此培育機制，為公司培育適才的儲備幹部，預估他們3至5年後可突破百萬年薪。

校方強調，今年實習博覽會規模更勝以往，共有台灣微軟、王品集團等125家企業參與，提供2千個實習名額，根據往年情況，學生在實習期滿後獲留任資格者，幾乎達百分百。

(中國時報)

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