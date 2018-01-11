年產值30億 旺來產業園區動土

旺來產業園區10日動土，預計有14家廠商進駐。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣政府在南投市茄苳腳段規畫「旺來產業園區」，10日舉行動土典禮，園區可容納14家工廠進駐，預計2021年完工，將可提供1000個就業機會，年產值約30億元；南投縣長林明溱表示，期盼園區完成後，活絡地方經濟。

可提供千人就業機會

動土典禮在舞龍、舞獅，及五育中學熱舞表演後展開，包括南投市長宋懷琳、縣議員莊文斌、賴燕雪、張維華，玉新開發公司董事長黃政勇等，一起上香祈求工程圓滿，並進行動土儀式。

林明溱表示，旺來產業園區為前縣長李朝卿規畫推動，對年輕人就業及經濟發展都有幫助，神木社區居民也能有穩定的工作，因此縣府克服重重困難，積極推動旺來園區的開發案，將以觀光工廠與食品工廠優先進駐。

18日辦招商說明會

縣府將於18日上午9時30分，在南投市南島會館舉辦招商說明會，希望開發完成後，讓企業界盡速進場，留住南投人口，促進就業機會，歡迎企業踴躍投資。

黃政勇表示，園區面積16.59公頃，可售地面積約10.19公頃，公共設施占園區面積約39％，包括生態滯洪池，隔離綠帶、汙水處理設施、電信、電力、自來水與瓦斯管線等，園區設15公尺道路，具備完善公共設施。

縣府建設處長李正偉表示，廠商將於1月底動工與公告出售土地，預計吸引廠商投資設廠金額約35億元，施工1年後可陸續交付土地給予進駐廠商同步建廠，並於施工後3年內完成園區整體開發。

(中國時報)

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