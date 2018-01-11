私幼收費公立化 2月試辦

台南市全國首創私幼收費公立化政策，補貼私立幼兒園學費，2月試辦、8月正式上路。（本報資料照片）

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中國時報
／台南報導

公幼擠破頭、一位難求，台南市全國首創私幼收費公立化政策，2月試辦、8月正式全面上路，預計將有6000至8000名幼童受惠，該政策也是行政院長賴清德於台南市長任內拍板定案，賴清德並指示教育部參考台南，研議私幼公立化政策推廣到全國。

非營利及偏鄉優先

台南市教育局指出，私幼收費公立化政策，是參照非營利幼兒園收費標準，補助經過甄選、符合條件的私立幼兒園，讓就讀這些幼兒園的家長免負擔學雜費，每年只要繳交2萬2920元，比照公幼基準的代辦費，可望具體減輕家長的育兒負擔。

私幼收費公立化政策試辦在即，教育局日前已經舉辦說明會，但部分私幼仍在考慮當中，1月下旬才能確定有多少所私幼參加甄選，目前確定的是，4家非營利幼兒園及偏鄉私幼2月將優先試辦。

台南市目前約有300多所私幼，私幼收費每月從5000元到1萬不等，這項補助採申請制，教育局評估，年收費10萬元以上的私幼，應無法全額補助，恐也無意加入收費公立化之列，至於辦學品質、設備未符合標準者，則無法通過審核，不過，可預期的是，甄選通過的私幼勢必具備招生誘因，將更能吸引家長就讀。

民代質疑無評選機制

由於之前有民代質疑，教育局將經費用於補助私幼，但評選機制闕如，恐無法達到公平，而且，這筆經費無法造福全市幼童，恐難落實公平。

對此，教育局強調，補助經過甄選的私校營運，目的是讓就讀學童享有公幼收費、提供家長優質、平價及更普及的公共化教保服務，並達到改善私幼保服務人員薪資待遇。

(中國時報)

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