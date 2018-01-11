虎科大 製鞋技術中心上陣

虎科大成立製鞋技術中心，業界老闆及主管幹部參觀該中心，左一為校友慧春鞋業副總陳金土。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

為了協助業者面對自動化生產的全球變革，虎尾科技大學善用現有智慧與自動化設備，在業界力挺下，10日成立「製鞋技術中心」，透過產學合作研發現代化創新技術，為國內外台商提供源源不絕的後勤技術與專業人才支援，俾繼續稱霸世界。

台灣機械公會正副理事長柯拔希、魏坤池、寶成人資部經理曾景輝、豐泰、鈺齊、翔鑫堡等鞋廠主管幹部均受邀觀禮揭牌。

校友奔走 業界力挺

校長覺文郁很感謝校友慧春鞋業副總陳金土與製鞋機械業專委會會長、鼎聖機械公司董事長侯景忠的奔走與聯繫，集結10家廠商捐贈針車機、削皮機、鞋面磨邊機、集塵機、壓底機、烘箱、冷凍機、鞋模、鞋楦等設備，促成該技術中心建立，並完成第一班訓練課程，其中3位學生已進入業界實習，畢業後就能直接留任上班。

學生實習 畢業留任

柯拔希說，機械業界很缺自動化人才，製鞋業亦然，虎科大培育的自動化人才會很搶手。中台灣是製鞋大本營，虎科大原已具備自動化、智慧機械等專業技術，就近與業者合作，以製鞋學程培訓學生專業技能，克服國際品牌推動的革新風暴，必能助台灣製鞋產業繼續引領國際風騷。

侯景忠說，培育年輕人，台灣才有希望，鼓勵學生多動手做，別怕把機器弄壞。陳金土是虎科大校友，他說，母校虎科大一直是中台灣培育機械、自動化相關技術人才的重要學府，近年來特別在精密機械、工業4.0等相關領域有傑出的表現，科技部、教育部皆投入資源使成為中台灣智慧機械的示範場域，成立製鞋技術中心，可以成為台灣鞋業未來人才培育與技術研發的基地。

(中國時報)

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