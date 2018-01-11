毀大樹種小樹 綠化政策挨批

2018年01月11日 04:09 中國時報 李義 、 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

地球公民基金會等環保團體10日召開記者會，批評高市府「十年百萬植樹計畫」變成「毀大樹種小樹」，呼籲儘速停止毀滅式公園改建工程，訂出公園樹冠覆蓋面積應達70％以上綠化政策。

綠地改造 補植優良樹種 養工處回應，公園內若有早期種植的不歡迎樹種如黑板樹、掌葉蘋婆、椰子樹等易斷枝、落果產生異味或民眾自行種植的果樹，會利用公園綠地改造機會，重新補植優良樹種。

對於有NGO團體要求全市採森林式公園綠地，養工處認為需因地制宜，如覆鼎金墳墓遷移後，就改造成減少硬體設施的森林式公園，但對人口集中、使用密度高的公園綠地，仍需以市民休憩及遊客安全為前提檢討樹種配置。

養工處強調，補植優良樹種會與地方充分溝通，並採「綠化質量平衡」，搭配地方民眾需求空間加以規畫，除顧及樹木數量也會慎選樹種，提供適度安全休憩空間。

樹冠覆蓋 環團促逾7成

高雄愛樹人團長莊傑任、地球公民基金會專員黃瑋隆、生態保育專家林昆海及台灣親子共學教育促進會領隊江敏榕等人召開「高雄市公園大改建，樹木大浩劫」記者會，抨擊高雄市府4年花了6億元，移植2千株大樹改種草皮小樹。

莊傑任表示，美國、澳洲、新加坡以「樹冠覆蓋面積翻倍」為綠化目標，大陸林業局在2007年訂定的「國家森林城市指標」，市府綠化思維甚至落後中國10年以上。

環團呼籲市府立即停止毀滅式公園改建工程，並應立即修正「高雄市公園管理自治條例」的公園樹冠覆蓋面積應逾70％，甚至檢討工務局沒有生態樹木專業人士的人事結構。

(中國時報)