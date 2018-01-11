鐵道夢工廠 2021與鄉親見面

2018年01月11日 04:09 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

台鐵局為配合高雄鐵路地下化，3年前高雄機、檢段遷至潮州車輛基地後，持續規畫將高雄機廠及南區供應廠也一併遷移，期間屏縣府與地方力爭加蓋鐵道文物館發展觀光，10日雙方願望一次達成，由交通部長賀陳旦與縣長潘孟安主持動土儀式，宣告占地近52公頃的「鐵道夢工廠」將於2021年與大家見面。

台鐵局表示，鐵道夢工廠即位在潮州車輛基地旁，總面積達51.61公頃，當中有18.7公頃是生態綠地含滯洪池，另則為主體修車廠、鐵道文物展示區及南區供應廠，工程總經費達132.43億，工程預計4年。而其中最令人引頸期盼的，莫過於占地13公頃的鐵道博物館。

工廠文物館一次實現

「我們不希望只有冷冰冰的鋼鐵架構。」縣長潘孟安指出，縣府一直都很支持國家重大建設，但潮州機廠不應只具維修功能，占地如此大何不結合觀光發展，且台鐵過去拆除的歷史建築、文物、器具等都是觀光資財，因此2年來極力爭取能興建鐵道博物館。

「台鐵百年風華將在潮州實現了。」交通部長賀陳旦指出，高雄機廠設於1898年，百年來締造不少風光歷史，鐵道博物館的興建確實有必要，也盼藉由展示區重拾大家的美好記憶。

生態公園占地逾1/3

台鐵局指出，鐵道博物館有貨車、五分車、動態車、客車及工程車等5種展示區，各自精采可期，另還有環湖軌道意象步道，且屆時也將規畫農特產品展示區，在兼具教學培育功能的同時，也促進地方觀光及經濟發展。

鐵道夢工廠雖已達成雙贏局面，但潘孟安為保障地方受益權利，仍提出縮短工期的期望。賀陳旦回應說，只要不涉及到土地改良、技術驗收，鐵道文物館、生態公園都會先開放與民眾分享，且提供居民就業機會。

(中國時報)