新聞透視－在地要特別條例 市府踩得很硬

2018年01月11日 04:09 中國時報 張潼

過去北市府曾二度調查社子島居民對安置補償的意見，本月又將再度展開全面訪查。不過，當地福安里長謝文加直言，既然調查後市府沒有要變更現行規畫的安置補償辦法，那為什麼還要調查？北市府自己推自己的，根本不顧在地希望有特別條例的心聲。市議員陳慈慧也表示，居民希望有特別條例的心聲，北市府應該多聆聽、考慮放寬，否則只是再做家戶調查，仍無助於現在雙方無法達到共識的困境。

透過居民i-Voting，北市府最終採用「生態社子島」方案開發社子島，但在拆遷安置與補償部分，卻遲遲無法獲得居民同意。

針對北市府將再次進行全面訪查，謝文加直言，這是因為環評委員會第二次範疇會議中，委員希望市府調查清楚，所以才有這次調查，實際上對於居民希望訂定《特別拆遷補償安置條例》的心聲，市府根本不理不睬，且現在社子島的都市計畫還在營建署審查，卻要先做區段徵收調查，這也是本末倒置。

謝文加說，社子島禁建50年，落後、多中低收入戶，甚至有許多有屋無地、無屋無地、一張門牌住多戶等問題，所以才需要特別條例，結果北市府一直推自己政策，對於居民意見卻馬虎帶過，「我們不是不開發，是他們沒誠意」，現在這樣要怎麼開發？

世居社子島的陳慈慧認為，去年議會有提出社子島、關渡、洲美的特別條例，但市府在這方面「踩得很硬」，沒有要放寬的傾向。以社子島來說，土地、房屋產權問題複雜，且因為禁建，有至少3分之1戶數只好自己蓋違建，但這些狀況在市府現行安置補償方式中，補償少、甚至可能只有專案住宅的承租權，對於許多老住戶來說，就會認為不夠。

(中國時報)