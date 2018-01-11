拆住屋建公園 打造宜居環境

2018年01月11日 04:09 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市政府為了改善田寮河畔環境，闢建成廊帶公園，計畫將東明路側的住屋進行拆遷，如今已完成2波拆除作業，預計農曆過年後進行第3波拆遷，3月底前會完成並取得用地，市長林右昌說，完工後田寮河岸將串接為廊帶公園，營造宜居生活環境。

市府工務處指出，此次拆除分2段施作，第1段先進行拆除東明路186號至190號，第2段由東明路162號至184號進行拆除。第2波東明路152號至160號合法戶部分，因尚有部分住戶未找到合適房屋，已請社會處協助安置，預計農曆年後進行拆除，明年3月底前完成該案拆除作業取得用地。

林右昌說，田寮河岸東明路段先前完成5戶拆遷，後在去年底完成整個徵收程序，並進行第二波拆除，其餘將在農曆年後，再進行第3波拆除動作。延宕已久拆遷問題獲得解決，完成後，田寮河岸將串接為廊帶公園，工務處會進行鄰里公園建置施工，營造宜居生活環境。

工務處表示，完工後，將使田寮河畔人行道串聯計畫更趨完整，公園範圍改善景觀照明設備及提升排水系統，新增休憩廣場、座椅及增加行道樹植栽、綠地施作，透過田寮河兩岸公園綠地及親水空間之營造，配合基隆都市排水治理及水環境改善計畫，徹底改善田寮河水患及水質問題，保護水岸自然環境，達到都市永續發展。

(中國時報)