拆住屋建公園 打造宜居環境

友善列印
中國時報
╱基隆報導

基隆市政府為了改善田寮河畔環境，闢建成廊帶公園，計畫將東明路側的住屋進行拆遷，如今已完成2波拆除作業，預計農曆過年後進行第3波拆遷，3月底前會完成並取得用地，市長林右昌說，完工後田寮河岸將串接為廊帶公園，營造宜居生活環境。

市府工務處指出，此次拆除分2段施作，第1段先進行拆除東明路186號至190號，第2段由東明路162號至184號進行拆除。第2波東明路152號至160號合法戶部分，因尚有部分住戶未找到合適房屋，已請社會處協助安置，預計農曆年後進行拆除，明年3月底前完成該案拆除作業取得用地。

林右昌說，田寮河岸東明路段先前完成5戶拆遷，後在去年底完成整個徵收程序，並進行第二波拆除，其餘將在農曆年後，再進行第3波拆除動作。延宕已久拆遷問題獲得解決，完成後，田寮河岸將串接為廊帶公園，工務處會進行鄰里公園建置施工，營造宜居生活環境。

工務處表示，完工後，將使田寮河畔人行道串聯計畫更趨完整，公園範圍改善景觀照明設備及提升排水系統，新增休憩廣場、座椅及增加行道樹植栽、綠地施作，透過田寮河兩岸公園綠地及親水空間之營造，配合基隆都市排水治理及水環境改善計畫，徹底改善田寮河水患及水質問題，保護水岸自然環境，達到都市永續發展。

(中國時報)

傾聽基層心聲 周錫瑋︰將供黨參考 龍岡路小塞爆 市府積極打通

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。