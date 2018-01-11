祈雨求水源 找土地公幫忙

2018年01月11日 04:09 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹地區從去年8月起降雨偏少，寶山第二水庫水情告急，水利署成立「旱災緊急應變小組」加強用水調度，以南水北調、北水南調機制，加上人工增雨等開源節流措施，甚至也向土地公祈福，無所不用其極增加寶二水庫收入。

2017年遭遇罕見旱象，寶二水庫蓄水率一度低到僅剩41.7％儲水量，水利署加強用水調度，由石門水庫支援新竹地區每天7萬噸以上的「北水南調」，以及苗栗永和山水庫每天支援新竹約3萬噸的「南水北調」，同時加強節水宣導與行動。

今年初水利署北區水資源局把握南方雲系與東北季風影響的天候條件，6日下午5時許在寶二水庫管理中心施放燃劑，進行人工增雨作業。寶二水庫管理中心主任劉家盛表示，燃劑噴發後，可凝結天空中水氣，讓小水滴集合成大水滴，增加降雨量。

除了開源，多虧抗旱井的節流，北水局將頭前溪隆恩堰及上游上坪堰取水口閘門全開取水，逐步讓寶二水庫水位止跌回升，加上5日起連續降雨，增加了近350萬噸水，蓄水量達到1650萬噸。

北水局找水多管齊下，也在寶二水庫旁土地公廟祈福拜拜，希望早日降雨，果然開春就有好消息。北水局表示，雖然這波降雨為新竹地區帶來大量雨水，但何時可解除一階限水的黃燈，仍言之過早，呼籲民眾現在仍處1月枯水期間持續力行節約用水。

(中國時報)