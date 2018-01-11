量身打造就業力 學用無縫接軌

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中國時報
／台中報導

受少子化等因素影響，各大專校院為搶學生、提高註冊率，可說各出奇招，推動「學用合一」、「學就接軌」成為新趨勢，包括亞洲大學、朝陽科大與修平科大等校，分別藉由培養學生考取證照、攜手產業等多種方式，盼培育企業所需人才，達到學用無縫接軌。

亞洲大學指出，為提升學生在國內外職場的就業力，每年開辦約50個包括律師、心理師或護理師等證照班或國考班，也與亞大醫院簽立就學獎助合約，畢業生取得護理師執照到亞大醫院上班，保證年薪65萬元；學校並與上銀、巨大等128家企業簽約進行產學培訓，更應產業界需求，推出「3加1」、「7加1」學程，達到「畢業即就業」無縫接軌。

朝陽科大教務長廖經芳指出，為幫助學生順利就業，在校課程中特別強化實物教學，包括開設實務專題製作、企業實習、總整課程等，也與企業合作開設產業學院、就業學程或訂單式人才專班，藉由產學合作培養符合企業需求的人才。

修平科大也陸續與友達光電、台中市金手獎得獎廠商協進會等產業界攜手。校方強調，多年來致力培育智慧科技與精密機械實作高手，連續獲教育部多項計畫肯定，透過產學合作等模式，縮短學用落差，透過課程規畫、學年實習的訓練，讓學生畢業即就業。

勤益科技大學則首創工具機實習工廠，並與產業界簽署產學合作、設置工具機大樓等，都希望讓學生接軌產業、就學合一。

(中國時報)

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