新聞透視－提升教保品質才是幼兒之福

2018年01月11日 04:09 中國時報 曹婷婷

台南推出全國首創私幼收費公立化政策，消息一出，許多家長第一時間雀躍「哇，小孩讀私幼不必花大錢」，惟仔細探究始知，並非全面性補助所有幼兒園收費比照公幼，空歡喜一場。

減輕育兒負擔課題，像是在繞圈圈，站在家長立場來看，誰不希望兼顧幼兒園品質好、收費也別太貴，因此，每年都有家長透過民代疾呼爭取設立公幼，隨著南市府喊出補助私幼收費公立化，「補助私幼何不廣設公幼」聲音再起。

然而，少子化問題當前，面對生源年年減少，廣設公幼恐要面臨經營困境，也落入與民爭利的迷思。

以幼兒園的角度來看，私幼收費公立化，對於金字塔頂端的幼兒園沒有誘因，也可以說不受影響，弱勢的偏鄉私幼優先獲得補助，剩下的，就是最大宗的中間區塊私幼，接下來需要面對「被補助的私幼搶生源」。

站在教育局的角度，私幼收費公立化出發點，本就難以滿足所有人，但至少希望扮演「政策引導」功能，在幼兒教育上，真正做到監督、把關幼兒園品質。

台南市教育局舉例，從2011年6月率先全國實施幼兒教保券，去年補助額度更調高至1年3萬元，冠居全國，每年約2萬2000名幼兒受惠，問題是，去年教保券一調高，幼兒園收費隨即喊漲，這回，希望從補助幼兒園的作法，導正幼兒園嚴守教學品質、調高教保員薪資，做好辦學的根本，才是家長、小孩之福。

(中國時報)