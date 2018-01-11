新聞透視－拚自動化製鞋 有望穩坐世界龍頭

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中國時報

科技蓬勃，製鞋技術雖也與時俱進，但即使如歐美等先進國家鞋產業，迄今幾乎都無法自動化生產，傳統的針車還是整體產業的核心，亞洲是鞋業代工的中心，台灣中部便擁有4000多家大小鞋廠，如果虎科大能創新出自動化製鞋技術，台灣將穩坐世界鞋產業的龍頭。

台灣是製鞋王國，全球逾7成的運動鞋均由台灣人的公司代工生產，例如雲林豐泰企業、鈺齊集團、興昂國際，台中隆典實業、大力卜公司、慧春鞋業，彰化寶成集團、南投翔鑫堡工業等，都是享譽國內外的製鞋大廠，單是中部便群聚了4000多家鞋廠。

囿於環保、勞工權益及人力成本等因素，不少業者在1、20年前紛遷廠或擴廠大陸、越南、印尼等國家，然而，這些國家近年也因年輕人不願投入針車生產線而發生缺工問題，迫使包括Nike、adidas等國際運動鞋品牌大廠不得不尋求自動化產製的出路。

但是，鞋子因為立體的特性而難以簡化製造流程，自動化的門檻更高，目前業界一天生產完成1500雙鞋，就得需要300至400人力，主因在於耗費很多針車車工，國內外迄今尚未有專屬鞋業的專業自動化技術，即使是Nike也只能找電子業策略聯盟。

鞋業在自動化與創新製程的變革上，亟需外部資源協助培育人才及研創新技術，虎科大呼應產業需求，以現有軟硬體設備資源投入培育製鞋自動化人才，不只學生不怕找不到工作，也將成為業界持續領先國際的堅實後盾。

(中國時報)

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